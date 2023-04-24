Германская Viessmann продала российские активы бизнесвумен Полине Шаровой

Германская промышленная группа Viessmann Climate Solutions объявила о продаже своих российских активов бизнесвумен Полине Шаровой, владелице предприятия «Гермес-Урал» в Екатеринбурге. В контур сделки вошло ООО «Виссманн» (дистрибьютор оборудования) и ООО «Виссманн Липецк» (завод, расположенный в особой экономической зоне Липецка). Покупатель был давним партнером группы, сообщила 24 апреля пресс-служба компании.

Активы будут объединены в рамках российской промышленной группы. Реквизиты и прочие данные останутся прежними, при этом в ближайшее время компании переименуют и проведут их ребрендинг.

«Гермес-Урал» основан в 2004 году, это частное семейное предприятие, которое специализируется на поставках экологически безопасной продукции для промышленности. В том числе, это емкостное оборудование, сосуды и аппараты, работающие под давлением на европейском оборудовании.

В течение последних пяти лет «Гермес-Урал» поставлял заводу Viessmann в Липецке комплектующие собственного производства. «Оба предприятия разделяют общие принципы работы: развитие производственных мощностей, внедрение новых технологий, непрерывное повышение квалификации сотрудников, что позволяет компаниям сохранять высокий уровень профессионализма и эффективности производств», — отмечается в сообщении.

Владелица компании Полина Шарова передала через пресс-службу, что после завершения сделки компания планирует укрепить свои позиции на рынке: промышленная группа продолжит работу, сохраняя стандарты качества и надежности. Она также планирует нарастить объем производства и продвигать решения для отопления и в бытовом сегменте. «Этому способствует также полная локализация производства промышленных котлов на территории России, которые и дальше будут поставляться под наименованием Vitomax», — уточнили в компании.

Как уточнил гендиректор ООО «Виссманн» Василий Карабута, компании удалось полностью локализовать производство в Липецке, а также заменить отдельные виды котлов, которые поставляли из Германии, на оборудование российского производства и из дружественных стран. «Кроме того на момент заключения сделки мы практически завершили миграцию всех ИТ-процессов, бесшовно для наших клиентов и партнеров, что обеспечивает нам бесперебойную работу», — добавил он.