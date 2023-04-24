Госбюджет с начала года получил около 20 млрд руб. сборов за продажу активов в РФ нерезидентами

С конца 2022 года, когда российские власти начали собирать с компаний из недружественных стран «комиссию» за продажу активов в РФ, в государственный бюджет по соответствующей статье — «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» — поступило в общей сложности 20 млрд руб.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет». Уточняется, что за декабрь выплаты составили около 3 млрд руб., а за период с января 2023 года по 19 апреля — 17 млрд руб. «В 2021 году такой строки в бюджете вообще не было, а в 2015–2020 годах поступления по ней были символическими — не более 3 млн руб. в год», — указывает агентство.

В декабре правкомиссия по иностранным инвестициям установила условия для сделок по продаже российского бизнеса зарубежными компаниями, одним из которых является «добровольный» взнос в размере минимум 10% от суммы заключаемой сделки, а также продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. В прошлом месяце требования откорректировали: теперь необходимо платить не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже не превышает 90%, и не меньше 10%, если дисконт выше 90%. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил направлять собранные средства на развитие российской туристической инфраструктуры.

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Эксперты обращают внимание на неясноcть относительно того, кто обязан платить комиссию — иностранный продавец активов или российский покупатель. По словам исполнительного директора юридической фирмы «Двитекс» Жанны Супряги, формулировка «довольно расплывчата», в ней не только не указана сторона, которая должна уплатить сбор, но также не обозначены сроки и порядок уплаты. «Полагаем, что, исходя из целей введенных ограничений, обязательство по внесению взноса лежит на продавце доли — иностранном контрагенте, однако здесь может возникнуть ряд организационных и технических сложностей», — сказала юрист. Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев отмечает, что сбор платит заявитель, а им может быть и продавец, и покупатель.

Как пишет агентство, публично об уплате взноса информировала, в частности, АФК «Система», которая в феврале приобрела десять отелей норвежской Wenaas в РФ. Сумма сделки составила до €203 млн (около 15,5 млрд руб.), из которых примерно €18,5 млн (1,4 млрд руб.) составили добровольный взнос в бюджет.