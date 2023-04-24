Губернатор Севастополя рассказал об очередной атаке беспилотников

В ночь на 24 апреля была в очередной раз совершена атака на Севастополь с использованием беспилотников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Черноморский флот отражал удар на внешнем рейде, рассказал он.

Уточняется, что попытка атаковать город была предпринята в 3:30. По словам Развозжаева, один из аппаратов был уничтожен силами противоподводно-диверсионного отряда, второй «взорвался сам». «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — написал губернатор.

В Севастополе бессрочно действует желтый режим террористической опасности, введен средний уровень реагирования.

В прошлый раз об атаке БПЛА на Севастополь сообщалось 22 марта, тогда было приостановлено движение морского транспорта.