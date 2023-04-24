Кабмин предложил повысить налоги для работающих из-за границы россиян

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, в случае принятия которого российские компании будут обязаны взимать 30% налог на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат сотрудникам, утратившим налоговое резидентство в РФ.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 января 2024 года, они будут касаться всех покинувших страну граждан, использующих для трудовой деятельности российский сегмент интернета либо находящиеся в РФ программно-аппаратные и технические средства.

Согласно инициативе кабмина, российские работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из РФ сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%; после утраты налогового резидентства ставка увеличится до 30%. Уточняется, что нововведения затронут работающих официально по трудовому договору и фрилансеров, при этом такие сотрудники должны удовлетворять хотя бы одному из следующих условий: являться налоговыми резидентами РФ; вознаграждение должно перечисляться на счет в российском банке; выплата производится российскими организациями, ИП либо обособленными подразделениями зарубежных структур в РФ.

Отмечается, что работодатели должны будут сами определять, какую ставку применять для каждого отдельного сотрудника в зависимости от того, осуществляет он свою деятельность в РФ либо работает из-за рубежа.