Как выбрать брендинговое агентство

Поэтому для того, чтобы выбрать брендинговое агентство, необходимо ознакомиться с основными критериями, описанными ниже и карйне ответсвенно подойти к выбору.

Репутация брендингового агентства

Чем больше положительных отзывов клиентов о брендинговом агентстве имеется в информационном пространстве, тем выше вероятность успешного сотрудничества с ним. Но клиенты очень редко пишут отзывы в этой сфере, а потому делать выводы о профессиональном уровне команды лучше на основании мнений, выраженных представителями профильного сообщества. Участие агентства почти во всех конкурсах и фестивалях является платным, по этой причине наличие наград и присутствие в рейтингах говорит о том, что оно не только хорошо работает, но и уделяет большое внимание своему продвижению. Участие агентства в профессиональных сообществах говорит о его признании со стороны специалистов и наличии авторитета в своей области.

Портфолио

Из портфолио агентства можно узнать, в каких областях работала его команда. Чем больше агентство знакомо со спецификой рынка, тем лучшего результата может от него ожидать клиент.

Важно также учитывать направления брендинга, которыми занимается агентство: он может быть личным, корпоративным, продуктовым или территориальным. Специфика и методика таких проектов различается. Если компания не работает с нужными клиенту проектами, то от ее услуг лучше отказаться.

Еще один важный критерий выбора – живые кейсы. На полке магазина невозможно найти упаковку товара с фестивальным дизайном, поскольку она попросту не рассчитана на это. Победы агентства в конкурсах и красивые картинки в его портфолио отнюдь не гарантируют, что предложенное им решение окажется эффективным для бизнеса клиента.

Заключение договора

Грамотно оформленный агентством договор – половина успеха проекта. Основное внимание необходимо обратить на следующие моменты: