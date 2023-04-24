Лавров прибыл в Нью-Йорк, где будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД отметила, что через сервис Flightradar за бортом главы российского внешнеполитического ведомства следили примерно три миллиона человек, из них 700 тыс. — одномоментно.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в понедельник, 24 апреля Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Во вторник, 25 апреля, глава российской дипломатии будет председательствовать на открытых дебатах по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

Также у Лаврова запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Председательство в Совбезе ООН переходит от одного члена этого органа к другому каждый месяц; в апреле эту функцию выполняет Россия.

Накануне стало известно, что американские власти не выдали визы российским журналистам, планировавшим освещать визит Лаврова в Нью-Йорк, при том что, как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ранее США заверяли, что визы для сотрудников российских СМИ «на подходе». Сергей Лавров назвал позицию Вашингтона глупостью и заверил, что Москва этого «не забудет и не простит». Дипломатический иточник «РИА Новости» заявил, что отношение к американским журналистам в России будет аналогичным. Собеседник агентства добавил, что «забота» Вашингтона об арестованном в РФ журналисте Гершковиче мнимая, о чем свидетельствует отношение к российским представителям прессы.