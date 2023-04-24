Экономическая политика Банк России

Максим Орешкин: «надо работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать»

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
24 апреля 2023, 12:36

Правительство и ЦБ решают, как снизить долгосрочные процентные ставки, которые находятся на крайне высоком уровне, заявил помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин. Варианты конкретных мер по снижению ставок он, правда, не назвал. Как полагает один из аналитиков, российская экономика сейчас проходит пик цикла повышения процентных ставок.

Коллаж: Тамар Ларина

С такими ставками кривая не вывезет

Как заявил помощник президента Максим Орешкин, «процентные ставки на длинном конце кривой слишком высоки». Правительство и ЦБ РФ понимают эту проблему и обсуждают пути ее решения, рассказал он в конце минувшей недели в интервью радиостанции «Коммерсантъ ФМ».

Орешкин подчеркнул, что сегодня это главный фактор, который предопределяет динамику ВВП, лот него зависит, насколько устойчивым будет кредитование в экономике.

«Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне. На самом деле, это очень большая проблема. Сейчас и правительство, и ЦБ думают, что необходимо сделать для того, чтобы долгосрочные ставки снизить», — заявил он.

По словам Орешкина, при долгосрочной инфляции в 4% доходность длинных ОФЗ в районе 11% дает доходность в реальном выражении около 7%. «Экстремально высокий уровень», — оценил помощник президента семипроцентную реальную доходность по госбумагам.

«Понятно, что это связано с потерей ликвидности этой части рынка, там количество инвесторов резко сократилось, поэтому здесь с точки зрения долговой политики Минфин будет думать. Есть разные варианты, но очевидно, надо здесь работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать», — отметил помощник президента.

В этом году важно добиться того, чтобы инфляция вписалась в прогнозный диапазон ЦБ РФ в 5-7%, негативным будет отклонение не только вверх, но и вниз, сказал Орешкин. «Ниже будет означать, что мы как экономика недозаработали, могли сделать больше, но не сделали», — отметил он.

Беспокойство правительства по поводу крайне высоких долгосрочных ставок вполне обоснованное считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Стоит понимать, отмечает в частности он, что текущие высокие доходности ОФЗ сформировались под воздействием таких факторов, как неустойчивость курса рубля, который, к примеру, с начала года потерял около 18% своего веса. Аналитик усматривает также расхождение официальной статистики по инфляции и инфляционных ожиданий граждан.

Собственно существующие доходности по ОФЗ вполне соответствуют этим самым ожиданиям, уверен Андрей Кочетков. Поэтому банки готовы покупать государственные облигации, но, как минимум, с возможностью покрытия части рисков.
Рецепт сближения позиций инвестиционного сообщества и интересов бюджета, полагает аналитик, лежит в плоскости отказа от целенаправленных действий по регулированию курса рубля, а также обеспечении ценовой стабильности.

Ставки не устоят

Если говорить о долговом рынке, указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин, то на сегодняшний день ОФЗ со сроком погашения более 3 лет дают доходность 8-10,8%. К примеру, в апреле Минфин разместил ОФЗ серии 26241 на 31,3 млрд руб., со средневзвешенной доходностью 10,6%. С точки зрения инвестора такая доходность вполне привлекательная, с учетом принятия инфляционных рисков. 

Как известно, поясняет эксперт, длинные облигации имеют более высокие риски и если идет процесс снижения ставок, то можно получать хорошую прибыль, а если идет подъем процентных ставок, то можно иметь существенные потери. «Думаю, что российская экономика сейчас проходит пик цикла повышения процентных ставок, поэтому длинные ОФЗ можно рассмотреть в качестве инструментов инвестирования», —полагает он.

Доходность в диапазоне 8-10% нечасто встретишь и среди дивидендных компаний, которые имеют более высокие и известные риски — волатильность, решение о выплатах и их размере, рыночная конъюнктура и т. д., отмечает аналитик. С точки зрения государства текущие ставки по длинным ОФЗ могут быть драйвером для привлечения инвестиций и увеличения ликвидности в условиях значительного сокращения доли иностранных инвесторов. В первом квартале 2023 года Минфин РФ разместил ОФЗ на 738,4 млрд руб., выполнив свой план на 92,3%.

Наверное, указывает Сергей Чеврычкин, ни для кого не секрет, что ликвидность рынка ОФЗ снижается. Основными продавцами ОФЗ на вторичных торгах выступают банки, брокеры и УК ПИФ, а основными покупателями — негосударственные пенсионные фонды. «Вместе с тем, с умеренным оптимизмом смотрю на снижение инфляции в долгосрочной перспективе, что отразится на ключевой ставке, доходности облигаций и на снижении стоимости кредитов для бизнеса», — говорит он.

Аргументы для этого, полагает эксперт, есть: сейчас в России рекордно низкая безработица, в том числе и инфляция, которая существенно ниже чем в странах, применяющих в отношении России санкции. На прошлой неделе Банк России анонсировал, что показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле. Но текущий рост цен, месячный прирост с поправкой на сезонность, складывается вблизи 4%, считает Чеврычкин.

В пятницу 28 апреля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По прогнозам аналитика, в текущих условиях регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%. 