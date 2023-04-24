Максим Орешкин: «надо работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать»

Как заявил помощник президента Максим Орешкин, «процентные ставки на длинном конце кривой слишком высоки». Правительство и ЦБ РФ понимают эту проблему и обсуждают пути ее решения, рассказал он в конце минувшей недели в интервью радиостанции «Коммерсантъ ФМ».

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Орешкин подчеркнул, что сегодня это главный фактор, который предопределяет динамику ВВП, лот него зависит, насколько устойчивым будет кредитование в экономике.

«Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне. На самом деле, это очень большая проблема. Сейчас и правительство, и ЦБ думают, что необходимо сделать для того, чтобы долгосрочные ставки снизить», — заявил он.

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По словам Орешкина, при долгосрочной инфляции в 4% доходность длинных ОФЗ в районе 11% дает доходность в реальном выражении около 7%. «Экстремально высокий уровень», — оценил помощник президента семипроцентную реальную доходность по госбумагам.

«Понятно, что это связано с потерей ликвидности этой части рынка, там количество инвесторов резко сократилось, поэтому здесь с точки зрения долговой политики Минфин будет думать. Есть разные варианты, но очевидно, надо здесь работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать», — отметил помощник президента.

В этом году важно добиться того, чтобы инфляция вписалась в прогнозный диапазон ЦБ РФ в 5-7%, негативным будет отклонение не только вверх, но и вниз, сказал Орешкин. «Ниже будет означать, что мы как экономика недозаработали, могли сделать больше, но не сделали», — отметил он.

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Беспокойство правительства по поводу крайне высоких долгосрочных ставок вполне обоснованное считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Стоит понимать, отмечает в частности он, что текущие высокие доходности ОФЗ сформировались под воздействием таких факторов, как неустойчивость курса рубля, который, к примеру, с начала года потерял около 18% своего веса. Аналитик усматривает также расхождение официальной статистики по инфляции и инфляционных ожиданий граждан.

Собственно существующие доходности по ОФЗ вполне соответствуют этим самым ожиданиям, уверен Андрей Кочетков. Поэтому банки готовы покупать государственные облигации, но, как минимум, с возможностью покрытия части рисков.

Рецепт сближения позиций инвестиционного сообщества и интересов бюджета, полагает аналитик, лежит в плоскости отказа от целенаправленных действий по регулированию курса рубля, а также обеспечении ценовой стабильности.

Ставки не устоят

Если говорить о долговом рынке, указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин, то на сегодняшний день ОФЗ со сроком погашения более 3 лет дают доходность 8-10,8%. К примеру, в апреле Минфин разместил ОФЗ серии 26241 на 31,3 млрд руб., со средневзвешенной доходностью 10,6%. С точки зрения инвестора такая доходность вполне привлекательная, с учетом принятия инфляционных рисков.

Как известно, поясняет эксперт, длинные облигации имеют более высокие риски и если идет процесс снижения ставок, то можно получать хорошую прибыль, а если идет подъем процентных ставок, то можно иметь существенные потери. «Думаю, что российская экономика сейчас проходит пик цикла повышения процентных ставок, поэтому длинные ОФЗ можно рассмотреть в качестве инструментов инвестирования», —полагает он.

Доходность в диапазоне 8-10% нечасто встретишь и среди дивидендных компаний, которые имеют более высокие и известные риски — волатильность, решение о выплатах и их размере, рыночная конъюнктура и т. д., отмечает аналитик. С точки зрения государства текущие ставки по длинным ОФЗ могут быть драйвером для привлечения инвестиций и увеличения ликвидности в условиях значительного сокращения доли иностранных инвесторов. В первом квартале 2023 года Минфин РФ разместил ОФЗ на 738,4 млрд руб., выполнив свой план на 92,3%.

Наверное, указывает Сергей Чеврычкин, ни для кого не секрет, что ликвидность рынка ОФЗ снижается. Основными продавцами ОФЗ на вторичных торгах выступают банки, брокеры и УК ПИФ, а основными покупателями — негосударственные пенсионные фонды. «Вместе с тем, с умеренным оптимизмом смотрю на снижение инфляции в долгосрочной перспективе, что отразится на ключевой ставке, доходности облигаций и на снижении стоимости кредитов для бизнеса», — говорит он.

Аргументы для этого, полагает эксперт, есть: сейчас в России рекордно низкая безработица, в том числе и инфляция, которая существенно ниже чем в странах, применяющих в отношении России санкции. На прошлой неделе Банк России анонсировал, что показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле. Но текущий рост цен, месячный прирост с поправкой на сезонность, складывается вблизи 4%, считает Чеврычкин.

В пятницу 28 апреля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По прогнозам аналитика, в текущих условиях регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%.