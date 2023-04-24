На рынке акций случился аномальный понедельник

В 15 из 17 последних случаев рынок акций по понедельникам рос в среднем на 1%, подсчитали аналитики БКС. И сегодняшнее утро обещало оправдать ожидания «быков». На открытии торгов инвесторы начали не очень агрессивные покупки акций, в очередной раз проигнорировав падающую нефть, которая опасно подобралась к психологически важной отметке $80 за баррель.

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Однако ближе к полудню началась фиксация прибыли по многим «голубым фишкам», несмотря на то, что нефть как раз отскочила от утренних минимумов и к российскому закрытию подорожала более чем на процент – до $82,3 за баррель.

Каких-то явно выраженных причин для негативной тенденции рынка акций сегодня не было. Просто и сам Индекс Мосбиржи, и такие локомотивы роста, как акции Сбера, очень сильно перекуплены. Важные дивидендные события – в частности, по Сберу и «Лукойлу» – уже произошли, и многие инвесторы заняли выжидательную позицию, надеясь купить акции подешевле.

В результате, Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,2%.

Довольно неожиданным был высокий спрос – без всяких на то причин – на бумаги застройщиков. Так, расписки «Эталона» показали лучший результат, подскочив на 8,4%. Акции ЛСР подросли на 6%. Эти инструменты не слишком ликвидны, поэтому не исключено, что завтра они войдут в число аутсайдеров дня.

О том, что рынок не готов уходить в серьезную коррекцию, говорит динамика акций Сбера, которые закрылись без изменений. Наибольшие потери среди самых ликвидных акций понесли бумаги «Норникеля», снизившиеся на 0,6%. Такой размер снижения, впрочем, говорит о том, что основная масса инвесторов продавать «Норникель» не желает.

Разнонаправленно закрылась нефтянка. По «Лукойлу» (-0,3%) продолжается легкая коррекция, начавшаяся на прошлой неделе после объявления на прошлой неделе решения менеджмента по дивидендам. «Газпромнефть» (+0,6%) продолжила отскок от нижней границы восходящего канала. «Роснефть» же расположилась между ними, прибавив 0,1%.

К закрытию основной сессии осталась неразрешенной основная интрига – даст ли совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендацию по размеру дивидендов. На этих ожиданиях обыкновенные и привилегированные акции компании сильно росли в пятницу, а сегодня были в числе аутсайдеров дня, потеряв чуть более процента.

Рубль укрепился к доллару на 0,45%. Последняя сделка прошла по котировке 81,33 руб. за доллар.

«В ближайшее время ожидается стабилизация курса рубля по отношению к мировым валютам, при этом у российской есть некоторый потенциал укрепления. Это связано в первую очередь со стабилизацией цен на нефть, а также с вероятным сокращением дисконта Urals к Brent, что повлияет на рост валютной выручки у российских нефтегазовых экспортеров. Более того, ЦБ РФ и Минфин предпринимают усилия для снижения влияния сделок с нерезидентами на курс рубля и разрабатывают соответствующий механизм», – прогнозирует руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

Однако перед этой стабилизацией не исключена еще одна просадка рубля. В четверг завершается уплата налогов в бюджет, и предложение валюты на Московской бирже традиционно ослабнет. Спрос же на нее, напротив, может возрасти перед длинными майскими праздниками. Некоторые «физики» станут докупать валюту, оправляясь на выходные за границу. Инвесторы же будут брать доллары и юани для защиты от рисков падения котировок рублевых активов после праздников.

