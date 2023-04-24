Россия жестко подвинула ОПЕК в Индии

Россия продолжает уверенно завоевывать нефтяной рынок Индии. Как сообщает Reuters, доля нефти стран членов ОПЕК в нефтяном импорте Нью-Дели в 2022-23 фискальном году, закончившемся в марте, снижалась особенно высокими темпами и опустилась до 22-летнего минимума. Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение в 2023 году доли крупных нефтедобывающих стран, входящих в нефтяной картель. В прошлом году доля стран ОПЕК в индийском импорте нефти составила 59%, хотя годом ранее, в 2021-22 гг., она была значительно больше – почти 72%.

Россия впервые обошла Ирак и отодвинула Саудовскую Аравию на третье место в списке экспортеров нефти в Индию. Индия, которая до прошлого года покупала мало российской нефти ввиду высокой стоимости ее доставки, сейчас является для Москвы главным рынком сбыта перевозимой по морю нефти. В 2022-23 гг. Индия импортировала в среднем 1,6 млн бар./д. нефти из России. Это немногим менее четверти всего импорта нефти Индии – ок. 23% от 4,65 млн бар./д.