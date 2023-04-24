Россия жестко подвинула ОПЕК в Индии

Россия продолжает уверенно завоевывать нефтяной рынок Индии. Как сообщает Reuters, доля нефти стран членов ОПЕК в нефтяном импорте Нью-Дели в 2022-23 фискальном году, закончившемся в марте, снижалась особенно высокими темпами и опустилась до 22-летнего минимума. Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение в 2023 году доли крупных нефтедобывающих стран, входящих в нефтяной картель. В прошлом году доля стран ОПЕК в индийском импорте нефти составила 59%, хотя годом ранее, в 2021-22 гг., она была значительно больше – почти 72%.
Россия впервые обошла Ирак и отодвинула Саудовскую Аравию на третье место в списке экспортеров нефти в Индию. Индия, которая до прошлого года покупала мало российской нефти ввиду высокой стоимости ее доставки, сейчас является для Москвы главным рынком сбыта перевозимой по морю нефти. В 2022-23 гг. Индия импортировала в среднем 1,6 млн бар./д. нефти из России. Это немногим менее четверти всего импорта нефти Индии – ок. 23% от 4,65 млн бар./д.
Решение участников соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти с 1 мая еще больше сократит долю членов картеля в нефтяном импорте Нью-Дели, если, конечно, экспорт российской нефти не уменьшится.
«Российская нефть стоит уже дешевле ближневосточных сортов нефти,- объясняет аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак.- Похоже, ОПЕК навредил сам себе, снизив добычу, потому что таким образом он еще больше сократит свою долю на нефтяных рынках Азии».
Доля российского экспорта нефти в Индию увеличила, естественно, и долю экспорта в целом стран, входящих в СНГ. Доля бывших советских республик в индийском импорте увеличилась в прошлом году до рекордных 26,3% за счет ближневосточных и африканских нефтедобывающих стран – 55% и 7,6% соответственно. В 2021-22 гг. доля Ближнего Востока составляла 64%, а Африки – 13,4%. В прошлом году снизилась и доля латиноамериканских нефтедобывающих стран – до 4,9%, что является 15-летним минимумом.
Индийский импорт нефти в 2022-23 гг. вырос на 9% в годовом выражении благодаря, главным образом, росту внутреннего спроса на топливо. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и предприятия перерабатывали ежедневно в среднем ок. 5,13 млн бар./д, что приблизительно на 6% больше, чем годом ранее.
В марте Индия получала по морю почти 5 млн бар./д. нефти. Доля России еще больше выросла и превысила в первый весенний месяц треть – 36%.
«Снижение добычи ОПЕК на руку России»,- считает Хак. Он также обращает внимание на то, что решение о снижении добычи нефти ОПЕК+ не только повысило цену нефти, но и уменьшило скидки на российскую нефть относительно нефти сортов Brent и Dubai. За отдельные грузы российской нефти индийские покупатели уже платят больше 60 долларов за баррель, что выше ценового потолка, установленного G7, ЕС И Австралией. Однако это, похоже, Нью-Дели не волнует. По крайней мере, об этом недавно заявила в Вашингтоне министр финансов Индии Нирмала Ситараман.