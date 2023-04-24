Нефтяные качели пошли вниз

Нефти не помогает даже быстрое восстановление китайской экономики. Падение цен на нее продолжилось в Азии в первый день новой рабочей недели после почти 6% снижения на прошлой неделе. В 9 часов утра 24 апреля по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,31%, до 80,29 долларов за баррель, а июньских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 76,63 долларов. Напомним, на прошлой неделе Brent подешевел на 4,9%, а WTI – на 5,83%.
Главная причина нефтяных качелей – сомнения в глобальном спросе на «черное золото» и сокращающаяся маржа азиатских нефтепереработчиков. Азиатские рынки дизельного топлива и бензина тоже проседают и заставляют все больше нефтепереработчиков задумываться о сокращении производства. Поддержку нефти может оказать праздник «Золотая неделя», отмечаемый в странах Восточной Азии, включая Китай, Южную Корею и Японию, в этом году с 29 апреля по 5 мая. Ожидается резкое увеличение количества авиапассажиров. Следовательно, должен резко вырасти на несколько дней спрос на авиационное топливо.
Впрочем, серьезного подъема цен на нефть на неделю праздников эксперты и, в частности, аналитики RBC Capital Markets LLC Майкл Тран и Хелима Крофт не ждут. Они объясняют это маржой нефтепеработчиков, которая их сейчас явно не удовлетворяет. С другой стороны, существуют признаки того, что ее снижение в ближайшем будущем начнет замедляться и, не исключено, совсем прекратится. Здесь причина в Китае, экспорт нефтепродуктов которого снижается.
К концу апреля нефть растеряла весь рост, достигнутый после объявления в начале месяца о сильном сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ с 1 мая по конец года. Российские НПЗ сократили производство нефтепродуктов в связи с началом профилактики и объявленными ранее сокращениями.
Экономисты и аналитики, конечно, прогнозировали снижение маржи нефтепереработчиков, но его масштабы застали их врасплох. По крайней мере, авторы аналитической записки в Citigroup Inc. не скрывают своего удивления.
Специалисты частично объясняют снижение маржи наращиванием объемов производства новыми НПЗ на Ближнем Востоке. Однако главный показатель, за которым сейчас все пристально следят, это, конечно, спрос на топливо в Китае, а также, пишут аналитики Citi, сумеет ли восстановиться пассажиропоток в китайских аэропортах.
Все внимательно следят и за временными спредами, которые сейчас говорят о сокращении операций с нефтью. Так, трехмесячный спред на нефть марки Brent свидетельствует о бэквордации и составляет 89% на баррель, то есть цены на фьючерсы с близкими сроками поставки выше котировок дальних позиций.
Инвесторы с нетерпением ждут на этой неделе статистических данных по американскому рынку труда, росту экономики и инфляции. Это будут последние данные перед майским заседанием ФРС, на котором будет решаться вопрос о продолжении роста учетной ставки или его прекращении. Статистические данные также дадут определенную пищу для размышлений относительно спроса на нефть. Кроме этого, последняя неделя апреля – время квартальной отчетности ряда крупнейших нефтегазовых компаний.
«После решения о снижении добычи ОПЕК+ существенных факторов роста спроса не было,- объясняет ситуацию на нефтяных рынках аналитик сингапурской брокерской компании Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдев.- Отсюда и затухание ралли. На цены на нефть, похоже, давят тревоги в отношении глобальной экономики».