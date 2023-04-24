Нефтяные качели пошли вниз

Нефти не помогает даже быстрое восстановление китайской экономики. Падение цен на нее продолжилось в Азии в первый день новой рабочей недели после почти 6% снижения на прошлой неделе. В 9 часов утра 24 апреля по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,31%, до 80,29 долларов за баррель, а июньских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 76,63 долларов. Напомним, на прошлой неделе Brent подешевел на 4,9%, а WTI – на 5,83%.

Главная причина нефтяных качелей – сомнения в глобальном спросе на «черное золото» и сокращающаяся маржа азиатских нефтепереработчиков. Азиатские рынки дизельного топлива и бензина тоже проседают и заставляют все больше нефтепереработчиков задумываться о сокращении производства. Поддержку нефти может оказать праздник «Золотая неделя», отмечаемый в странах Восточной Азии, включая Китай, Южную Корею и Японию, в этом году с 29 апреля по 5 мая. Ожидается резкое увеличение количества авиапассажиров. Следовательно, должен резко вырасти на несколько дней спрос на авиационное топливо.