Новый вид сбережений: не слишком выгодно, зато надолго

После многолетних мытарств Минфин и ЦБ все же разработали и уже внесли в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Называется он «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предполагает изменения во множестве законов.

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Суть идеи заключается в том, что граждане получат возможность формировать долгосрочные накопления за счет собственных взносов и замороженных с 2014 г. пенсионных накоплений, а также благодаря взносам работодателей. Деньги нужно направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сроком на 15 лет, по истечении которых НПФ начнет осуществлять выплаты.

Выплаты могут быть двух типов: срочные – то есть, в течение не менее 10 лет – и пожизненные, когда НПФ разделит накопленную сумму на срок ожидаемой продолжительности жизни. Сбережения наследуются, но почему-то за исключением случая, когда смерть наступила после назначения пожизненных выплат.

Государство обязуется предоставлять налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год (для этого нужно внести не менее 400 тыс. руб.) а также в первые три года обещает софинансировать взносы в сумме не более 36 тыс. руб. Но коэффициент софинансирования будет зависеть от дохода участника проекта. Прибыль от инвестирования средств НПФ не облагается подоходным налогом.

На первый взгляд, все выглядит достаточно привлекательно. Но это если не учитывать непонятно зачем понадобившуюся прослойку в виде НПФ, которые и будут управлять накоплениями. Вкладывать средства они смогут в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и «прочие ценные бумаги», как сказано в законопроекте.

С вероятностью, близкой к 100%, в портфелях НПФ «прочих ценных бумаг» – то есть, акций – не будет. НПФ не умеют и не любят работать с акциями, поскольку последние имеют такое нехорошее свойство, как падать в цене в отдельные моменты времени. Но именно вложения в акции могут принести доход значительно выше уровня инфляции. Кроме того, полученные убытки НПФ будут обязаны покрыть за счет собственных средств, поэтому рисковать они не будут.

Сейчас ОФЗ со сроком погашения свыше 7 лет торгуются под доходность чуть более 10,5% годовых. Многие муниципальные бонды приносят чуть больше. В то же время облигации ряда высоконадежных эмитентов, например, РЖД и Сбера, могут торговаться под доходность ниже ОФЗ, хотя по классической теории именно обязательства государства являются наиболее надежными, и поэтому их доходность должна быть наименьшей.

Владеть какими-то особыми знаниями, чтобы купить такие облигации, не нужно. Любой брокер с удовольствием подскажет, как это сделать технически.

Но при этом НПФ за свои услуги будет брать вознаграждение в размере 0,6% от стоимости чистых активов (СЧА) в год плюс до 15% от дохода, полученного от инвестирования. Казалось бы, это немного, но – только на первый взгляд.

Простые расчеты показывают, что при максимальном уровне жадности НПФ (то есть, если он будет брать 15% от полученного дохода) клиент с учетом платы от СЧА фактически будет отдавать НПФ свыше 20% от заработанного. С этим можно было бы согласиться в случае, если бы управляющие прикладывали какие-то усилия и знания, зарабатывая больше доходности по стратегии «купи и держи». Но это вряд ли будет.

В первые три года тем, кто попадет под максимальный коэффициент софинансирования со стороны государства, эти потери будут закрываться. Но в дальнейшем такой механизм «инвестирования» станет невыгодным.

Впрочем, есть и другие оценки. Так, РБК приводит выкладки министра финансов РФ Антона Силуанова, который подсчитал, что если человек вложит в систему долгосрочных сбережений 80 тыс. руб. в месяц (или около миллиона в год), то получит доплату от государства в размере 36 тыс. руб. плюс налоговый вычет на 12 тыс. руб. «Итого под 50 тыс. руб. Это прямая выгода и отличие от простого вложения денег [на депозит] в банк», цитирует агентство министра.

Так и хочется поинтересоваться у Силуанова: какой процент (или доля процента) населения страны готов и может изъять из своего бюджета 80 тыс. руб. в месяц, чтобы вложить их в эту схему? А заодно попросить прикинуть, как изменится «прямая выгода» с учетом вознаграждения НПФ после окончания софинансирования со стороны государства.

В общем, новая идея Минфина и ЦБ выглядит никак не более выгодной, чем индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), по которым также предоставляется налоговый вычет, хотя по нему взимается налог с купонов по облигациям и дивидендов по акциям.

Еще большую доходность можно получить, вкладывая средства в паевые инвестиционные фонды, прибыль по которым не облагается налогом при владении паями свыше 3-х лет, но не более чем от заработанных 9 млн руб. Сам же ПИФ не является юридическим лицом и налогов не платит вообще.

И напомним, кстати, что в прошлом году НПФ показали средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям в размере 5,1%, а по пенсионным резервам — 5,4%, что более чем вдвое ниже уровня инфляции.