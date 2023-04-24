Паралич финансового мира: почему триллионы долларов избегают инвестиций и остаются за пределами рынка

После наступления банковского кризиса в США и проблем со швейцарским банком Credit Suisse, огромные потоки капитала ринулись на так называемый денежный рынок - это рынок краткосрочных долговых бумаг, которые всегда можно продать и чаще всего используется игроками для хранения кэша.

Иными словами, крупный капитал на данный момент не рассматривает для себя никаких инвестиций, а предпочитает просто сохранить деньги, и этому есть дополнительное подтверждение, но об этом позже.

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За последние пять недель наблюдался приток в фонды денежного рынка в размере 380 миллиардов долларов США, что является рекордом за всю историю, не считая паники, связанной с COVID. Правда, за последнюю неделю мы наконец увидели отток средств, который составил 68 миллиардов долларов, однако пока эта цифра не может сигнализировать о сломе тенденции. К тому же, именно в этот период есть определенная сезонность, о чем рассказала старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов:

“Это как раз то время года, когда корпорации берут деньги из фондов денежного рынка для уплаты налогов. Для наглядности приведу примеры. На 3-й неделе апреля 2022 года отток средств из фондов денежного рынка составил 41,6 млрд долларов. В 2021 году за тот же период - около 19,6 миллиардов долларов, а в 2019-м году было выведено 42,3 миллиарда долларов. Как раз на это время приходится так называемый tax day, то есть день уплаты налогов в казну Минфина. 2020-й год мы не берем, так как из-за COVID картина абсолютно не репрезентативна”, - сказал он.

Но это еще не все. Есть еще одна площадка, куда крупный капитал паркует свои деньги - это сам Федрезерв. Для этого используются операции обратного репо, которые не приносят контрагентам никакой прибыли и служат лишь для сохранения средств. Объем таких операций продолжает расти и находится на невиданных ранее уровнях - почти 2,3 триллиона долларов.

“Рост операций обратного репо начался как раз после начала банковского кризиса в Штатах - в середине марта. Однако отмечу, что это локальный скачок, а основные средств были припаркованы в Федрезерве еще в 2021 году, и так до сих пор не были пущены в оборот. То есть, акции и даже облигации пока не представляют для них никакой ценности, хотя, казалось бы, в прошлом году фондовый рынок сильно упал и можно было рассчитывать на то, что эти деньги пойдут в акции, ровно как и в подешевевшие облигации, но этого не произошло. Очевидно, текущий период не рассматривается, как пригодный для стратегических инвестиций”, - делится своим мнением Стремоухов.

Таким образом, мы находимся на том промежутке жизни финансового рынка, когда огромный массив денег просто находится в стороне, а ведь приток хотя бы половины этих денег в акции мог бы создать предпосылки для мощного ралли в широком спектре бумаг. Кроме того, нельзя забывать и о том, что еще 5,2 триллиона долларов припаркованы на денежном рынке, при среднем значении за последние три года в 4,6 триллиона. То есть, как минимум 700 миллиардов могли бы прийти на другие рынки из этого безопасного сегмента. Но этого не происходит, что вероятнее всего сигнализирует нам о мощных кризисных явлениях, которые происходят в мировой финансовой системе и мировой экономике.

И пресловутый банковский кризис - яркое тому подтверждение, и, возможно, лишь мы увидели лишь один из его эпизодов.

