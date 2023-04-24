Под Москвой нашли начиненный взрывчаткой БПЛА

Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе Московской области.

Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что дрон нашли накануне, 23 апреля. Аппарат был разломан пополам. В настоящее время БПЛА забрали на экспертизу, в ходе которой будет установлено, кто его запустил, и откуда он летел.

По данным Telegram-канала Shot, аппарат нашла примерно в 300 м от своего дома местная жительница. Как сообщает РЕН ТВ, рядом с устройством были обнаружены пластиковые пакеты с неизвестным желтым порошком.