«Поворот внутрь» на газовом рынке задает как возможности, так и вопросы

Заседание комиссии по энергетике Госсовета, прошедшее еще 30 марта, не вызвало никакого ажиотажа. Что не удивительно. Официально было объяв-лено, что речь шла о газификации и важности ее как в экономическом, так и социально-политическом планах.

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По словам вице-премьера Александра Новака, произнесенным им несколько дней назад на совещании с президентом Владимиром Путиным по экономи-ческим вопросам, охват газовыми поставками должен в этом году достичь 73,7%. Во многом за счет расходов «Газпрома», который проводит трубы до домашних хозяйств бесплатно.

Впрочем, уровень газификации вряд ли кого-нибудь может удовлетворить в стране-экспортере. Хотя, конечно, на территориях огромных размеров, но с минимальным населением газификацию домашних хозяйств и ЖКХ произ-водить не просто. Так, вопрос о замене газовым отоплением угольного и дровяного в Забайкальском крае и Бурятской республике, как выяснилось на одном из недавних совещаний у президента, трудно решить без строитель-ства газопровода в Китай «Сила Сибири — 2».

Очевидно, поэтому на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в конце марта и рассматривались разные варианты газификации от-даленных районов. В частности, речь зашла о строительстве малых СПГ-производств. И без подробностей сообщалось также об обсуждении даль-нейшего развития внутреннего рынка газа, с участием представителей «Газ-прома» и ведомств.

Но вот спустя три недели газета «Коммерсантъ» опубликовала статью со ссылкой на имеющиеся у нее материалы заседания комиссии, с новыми его подробностями. Если отнестись с доверием к опубликованной информации, то заседание комиссии Госсовета не ограничилось общим обсуждением пере-ориентации газовых потоков и обновления инфраструктуры. Согласно упо-мянутой статье, оно было отмечено также предложением представителя «Га-зпрома» либерализовать оптовые цены для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен и запустить «систему коммерческой балансировки».

Проблемы «Газпрома» из-за многократного падения экспорта и добычи из-вестны. Логично предполагать, что без оптимизации условий работы с отече-ственными потребителями нивелировать потери вряд ли удастся. Впрочем, в экспертном сообществе полагают, что проблемы «Газпрома» сейчас необхо-димо решить далеко не в сфере освобождения внутренних цен.

Чем озабочен «Газпром»

Газовый гигант, как известно, довольно успешно пережил катастрофический для европейского газового рынка 2022 год. Еврокомиссия и ряд правитель-ств стран ЕС сделали все, чтобы низвести экспорт российской компании до малозаметных уровней. За год российский экспорт в ЕС упал со 140 млрд кубометров трубопроводного газа в 2021 году до примерно 15 млрд кубов, которые «Газпром» может поставить в страны ЕС в этом году. Важно, прав-да, отметить рост поставок в Турцию, Сербию и Венгрию. Но все же 2023 году поставки в целом, несмотря на дополнительные соглашения, вряд ли превысят 50 млрд кубов. Что составит треть с лишним от общеевропейских поставок образца 2021 года.

Вырос, правда, экспорт трубного газа в Китай. Но это пока не более лишних 5 млрд кубометров год. В этом году по «Силе Сибири — 1» будет прокача-но около 22 млрд кубов.

Зафиксирован рост и поставок в Европу СПГ. Но это успех «Новатэка».

В результате уже в прошлом году «Газпрому» пришлось сократить экспорт на 46%, но с учетом еще значительных поставок в ЕС в первой половине 2022 года. Добыча упала на 20%, что привело к общему падению производ-ства газа в России на 11,8%.

Новые маршруты в Китай пока находятся в стадии обсуждения. При этом речь в полном итоге идет о 98 млрд кубов в год, и где-то не ранее 2030 года. Для сравнения, в лучшие экспортные годы только в страны ЕС поставлялось по трубам до 170-180 млрд кубов.

Выход в этой ситуации фактически один: переориентация поставок на внут-ренний рынок. В принципе они и ранее составляли две трети от добычи «Га-зпрома», объем которой 540-560 млрд кубов годовых. Но теперь придется пристроить «лишние» 80-100 млрд кубов.

В принципе — это шаг в правильном направлении. Дело ведь не только в наполнении домашних и коммунальных газовых плит. Речь идет о необхо-димом в рамках «четвертой индустриальной революции» опережающем раз-витии газохимии. В рамках трубопровода «Сила Сибири — 1», например, заканчивается строительство Амурского газоперерабатывающего завода, на котором помимо прочего будет производится 5 млн тонн в год инертного га-за гелий, весьма востребованного на мировом рынке.

Но пока излишки бывшего экспортного газа предстоит пристроить среди традиционных потребителей в металлургии и электро- и теплоэнергетики. И при этом надо учесть громадные дополнительные налоговые поступления «Газпрома» в бюджеты разных уровней в 2022-2025 годах. Так, в прошлом году общие объемы фискальных потоков у «Газпрома» составили 5 трлн руб. В этом году ожидаются сходные объемы с учетом дополнительных 600 млрд руб. в рамках взимания НДПИ.

Поэтому не вызывает удивления, если на заседании комиссии Госсовета представители «Газпрома» могли предложили своего рода рыночную ре-форму, подробности которой описаны в публикации примерно следующим образом.

Прежде всего, они попросили постепенно вводить свободные оптовые цены на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке, как следует из статьи. Начать эксперимент планируется в нескольких пилотных регионах.

Кроме того, говорится о введении сезонной дифференциацию регулируемых оптовых цен на газ, с увеличением диапазона их колебаний до 10–20% от уровня тарифа «для формирования уровня цен, превышающего регулируе-мые». Это необходимо для формирования «зимней премии» на газ. Что должно, помимо прочего, увеличить спрос на биржевых торгах. А они в этом явно нуждаются. Так, в 2017 году объем торгов на петербургской тор-говой площадке составил 20 млрд кубометров, из них 17,5 млрд кубометров продал «Газпром». В 2022 году на бирже продано уже менее 6 млрд кубо-метров газа, из них только 1,5 млрд кубов «газпромовских».

Чтобы потребители точнее планировали объемы потребления, «Газпром», согласно публикации, также предлагает предоставить возможность потреби-телям продавать ненужный им газ на бирже в рамках системы коммерческой балансировки.

Сейчас внутренние продажи «Газпрома» ограничены тарифами, устанавли-ваемыми ФАС. Так ни «зимней премии» не получить, ни скидку дать. А не-зависимые производители: «Новатэк» и нефтяные компании, имеют возмож-ность делать скидки оптовым потребителям. Что, по мнению, «Газпрома», нарушает справедливую конкуренцию и вытесняет компанию с самых пер-спективных секторов внутреннего рынка.

Однако ему могут напомнить, и уже напоминают некоторые представители экспертной среды, такую особенность внутреннего рынка газа, как монопо-лия «Газпрома» на транспортировку газа и, соответственно, вопросы недис-криминационного доступа к его монопольной ГТС.

За и против

Отсюда и возникает вопрос раздела «Газпрома» на добывающие, продаю-щие и транспортные активы, о чем тут же заговорили аналитики рынка.

Так, д.э.н. Никита Кричевский замечает в конце минувшей недели в «Изве-стиях»: «…сейчас, по сообщениям медиа, вновь не возникла, причем с пода-чи «Газпрома», тема либерализации внутреннего рынка газа для промыш-ленности, энергетики, ЖКХ и населения. Удивительный парадокс: либерали-зация внутреннего рынка газа при сохранении монополии на “трубу”». И далее он, замечает, что «по аналогии с “Транснефтью”, в России давно сле-дует учредить государственный инфраструктурный “Трансгаз” с прозрач-ными тарифами».

Кстати, история с «разделом “Газпрома”» давняя. Ее незадачливыми авто-рами и провайдерами были то активничавший в 90-е годы в России Всемир-ный банк, которому крупные компании российского ТЭКа были как кость в горле, то (в 2003 году) Еврокомиссия с совершенно неприемлемыми пред-ложениями некоего международного контроля над экспортными трубопро-водами с доступом туда производителей из других стран, так что все эти планы были российскими властями безоговорочно отвергнуты.

Сегодня если речь о каких либо изменениях в конфигурации «Газпрома» и может зайти, то в совсем другом ключе. Они возникают применительно к внутреннему рынку в контексте появления в России независимых добытчиков газа. Что в какой-то мере может быть и оправдано, так как те должны за вход в газпромовскую трубу и ПХГ платить. Что может трактоваться как моно-польное преимущество, особенно заметно начинающее «играть» именно в рынке, то есть в случае перехода на рыночное ценнообразование в газовом опте.

Так, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Леонид Кру-таков подчеркивает в комментарии «Эксперту»: «Газпром» занимает моно-польное положение в сфере транспортировки и хранения газа на терри-тории России. Это значит, что либерализацию (выравнивание условий бизнеса) российского рынка в соответствии с мировой практикой (США, Китая и ЕС) надо начинать с раздела “Газпрома” на добывающую и транс-портную компанию. Вторую, желательно, передать под контроль госу-дарства, потому что от тарифов напрямую зависит инфляция».

«Сегодня транспортировка газа бесплатна только для “Газпрома”, — го-ворит он, — независимые компании должны платить по тарифам, уста-навливаемым монополистом. Но даже при оплате транзита независимые компании в трубу попасть не могут, банально не хватает мощностей. Та-риф же на хранение газа в подземных хранилищах, также устанавливае-мый “Газпромом”, для других компаний и вовсе носит запретительный характер», — подчеркивает он.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Фонда нацио-нальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью по обсуждаемым вопросам «Эксперту» пояснил: «Тема либерализации оптовых цен на газ — актуальная с учетом ситуации на европейском рынке, доходы на котором позволяли на протяжении долгих лет дер-жать цены на газ для российской промышленности и энергетики на ис-кусственно заниженном уровне и индексировать ниже уровня инфля-ции».

Далее эксперт уточнил, что вряд ли сейчас готов список регионов, где можно в качестве эксперимента освободить оптовые цены на газ. Более того, Алексей Гривач считает, что «не очевидно приступать к экспери-менту на региональном уровне, а не, например, на отраслевом».

Дело в том, что дабы конкурировать за премиальных потребителей, цены, наоборот, придётся снижать (а сейчас у «Газпрома» нет такого права в принципе. Но в целом в среднесрочной перспективе, уверен эксперт, правительству в любом случае предстоит выбирать между низкими ценами на газ для промышленности и инвестиционными и со-циальными обязательствами «Газпрома». Тем более, что сверхприбыли от экспорта прошлого года государство уже изъяло через дополни-тельный НДПИ и промежуточные дивиденды.

Отсюда и проблема раздела «Газпрома» на добывающие, продающие и транспортные активы, о чем тут же заговорили некоторые аналитики рынка. Но, по мнению Гривача, более чем преждевременно.

Он предупреждает: «Разделение ”Газпрома” в нынешних условиях лишь усугубит риски для реализации новых проектов по диверсифика-ции рынков и выполнения социальных обязательств компании, а также вероятно поставит под угрозу надежность газоснабжения потребите-лей».

По его мнению, «никаких проблем с доступом к трубе у независимых производителей газа нет уже много лет».

Более того, как подчеркивает эксперт, «их сейчас не может быть в принципе». Дело в том, что из-за падения экспорта, сократилась добы-ча «Газпрома». Поэтому «места в трубе «выше крыши». Другое дело, что лоббисты реструктуризации всегда имели в виду именно доступ к экспорту и соответствующим доходам. Но сейчас «это не очень акту-ально и перспективно».

Одновременно Алексей Гривач, а также ряд других экспертов предла-гают не спешить с кардинальными маневрами на газовом рынке. Тем более, что неизбежные колебания оптовых цен на внутреннем рынке газа могут привести и к повышению розничных цен. Что нельзя допу-стить в обозримом будущем ни в коем случае. Достаточно напомнить, что не до конца продуманная в нулевые реформа электронергетики привела к росту розничных цен в разы.

Что же касается господдержки «Газпрома», то госкомпанию можно поддержать и другими средствами. Например, снизить налоговое бре-мя. Но правительство, как уверены большинство экспертов, скорее, хо-тело бы нарастить изъятие средств. К решению же этой задачи, преду-преждает Алексей Гривач, нас «может привести только контролируе-мый рост цен».