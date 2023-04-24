Пушилин раскрыл данные по погибшим среди мирных жителей из-за боевых действий в ДНР в 2023 году

В воскресенье, 23 апреля, жертвами обстрелов в Донецкой народной республике стали три человека.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрела поселка Нижняя Крынка (Советский район Макеевки) погибли две молодые женщины, одной было 30, другой — 38 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения», — написал Пушилин накануне вечером в своем Telegram-канале.

По информации врио главы ДНР, еще восемь человек получили ранения — пятеро из них в Петровском районе Донецка, по одному в Александровке и Макеевке; еще один был ранен на территории донецкого кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине «Лепесток».

Всего с начала года в республике в результате боевых действий погибло сто мирных жителей, пострадали еще 382, рассказал Пушилин.

Чиновник отметил, что украинские вооруженные формирования ведут обстрелы, используя вооружение, переданное киевскому режиму странами НАТО.