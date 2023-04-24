«Роснефть» запланировала рекультивировать земли, загрязненные за всю историю нефтедобычи

«Роснефть» намерена рекультивировать к 2035 году все территории, загрязненные нефтедобычей еще в советский период и в 1990-е годы. За последние десять лет компания восстановила уже более 2,5 тыс. га «исторических» загрязненных земель. Об этом сообщила замдиректора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Роснефти» Виктория Сапожникова в ходе круглого стола «Чистая земля: почвы — основа экологических систем России», организованного в ТАСС.

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«За последние 10 лет (2013-2022 год) "Роснефть" рекультивировала свыше 2 500 гектаров земель "исторического наследия". Мы осуществили экологическую реабилитацию территорий, нарушенных еще в ходе хозяйственной деятельности СССР. И мы не собираемся останавливаться. Перед компанией стоит еще более амбициозная цель — цель "ноль", то есть полная ликвидация "исторических" загрязненных земель до 2035 года», — заявила Сапожникова.

Она привела в пример экологов «Самотлорнефтегаза» (входит в «Роснефть»), которые сформировали базу уникальных методов и технологий для проведения комплекса рекультивационных мероприятий в условиях северных широт. В частности, они ведут «зимнюю» рекультивацию в заболоченной местности круглый год. Восстановление проходит с учетом характеристик участков, данных о составе почв и гидрологическом состоянии водных объектов. Также применяется практика зимнего посева семян.

Профессор кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Сергей Трофимов отметил вклад специалистов научного блока «Роснефти» и в разработку нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах. Предложенные специализированным институтом по экологии «СамараНИПИнефть» методы оценки вполне могут стать базой для нормативного регулирования рекультивационных мероприятий, считает он.

Ведущий научный эксперт Национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков рассказал о реализации совместного с «Роснефтью» проекта «Чистая Арктика», отметив, что ученым удалось найти аборигенные микроорганизмы, эффективно разрушающие нефтепродукты в почвах при низких (2-6°С) температурах. Это открытие, по его словам, позволит создать биопрепарат для очиcтки нефтезагрязненных грунтов. Ранее специалисты «Арктического научного центра» «Роснефти» и компании «Иннопрактика» уже разработали подобный микробный препарат для очистки северных морей. Сейчас инновационная разработка проходит завершающую стадию испытаний, отметил эколог.

