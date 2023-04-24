Скромное обаяние индустрии роскоши ценой в полтриллиона

Этот понедельник был на большинстве площадок мира ничем не примечательным днем – фондовые индексы и в Азии, и в Европе, и в Америке снижались, либо находились в скромном плюсе. Но только не в Париже. Конечно, индекс CAC 40, как и многие, завершил торги в минус (-0,04%) – однако перед этим он установил внутридневной исторический максимум.

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И как обычно, в очередном рекорде, установленном на Euronext Paris, трудно было переоценить роль индустрии роскоши. Именно здесь торгуются акции крупнейших и известнейших ее представителей, таких как LVMH, L'Oréal, Hermès, Kering и других. Для Франции этот сектор рынка почти то же, что технологический для США: стабильно растущие доходы, высочайшая капитализация и узнаваемость брендов.

Именно эти компании еще в прошлом году помогли Парижу отобрать у Лондона звание финансовой столицы Европы. Теперь же они успешно конкурируют по темпам роста и размеру капитализации и с технологическими гигантами США. И сегодняшний исторический максимум индекса CAC 40 во многом связан с рекордами Hermès и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

LVMH стала первой в истории европейской компанией, чья капитализация превысила $500 млрд. До сих пор подобное удавалось лишь двум неамериканским компаниям – китайской Petrochina и саудовской Saudi Aramco.

Рекорд, впрочем, стал заслугой роста курса не только акций LVMH, но и евро. Капитализация компании достигла 454 млрд евро, что в моменте (при курсе $1,1019) соответствовало $500,26 млрд.

Причины роста акций компании, владеющей 75 уникальными брендами, такими как Dior, Tiffany, Dom Pérignon, в последнее время принципиально не меняются, хотя отчетность и обновляется. Вопреки экономическим условиям – инфляции, росту ставок, приближению рецессии и международной нестабильности, – которые многим мешают, LVMH демонстрирует устойчивый рост.

По итогам 2022-го компания сообщила о рекордных продажах и прибыли второй год подряд. Выручка в прошлом году выросла на 23%, до 79,2 млрд евро. Прибыль подскочила на 17%, до 14 млрд евро.

В апреле акции LVMH были серьезно поддержаны результатами первого квартала: китайский спрос обеспечил рост продаж на 17%, более чем вдвое превысив ожидания аналитиков.

Отличные результаты показывают и другие представители отрасли, но LVMH уже довольно далеко оторвалась от европейских конкурентов по капитализации. В индустрии роскоши следующая за LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton компания – L'Oréal – стоит почти вдвое дешевле – 236 млрд евро. Капитализация Hermès меньше практически вдвое – 228 млрд евро.

Это, безусловно, тоже впечатляющие цифры. Но лидер отрасли, только недавно войдя в первую десятку компаний мира по рыночной стоимости, уже вступил в борьбу за девятое место с Tesla. Вчера капитализация производителя электромобилей падала до $505 млрд, а ближе к вечеру превысила $510 млрд. В любом случае, от LVMH она теперь – на расстоянии вытянутой руки.

Основатель компании Бернар Арно лишил Илона Маска титула самого богатого человека мира еще несколько месяцев назад, и с тех пор оставил его глубоко внизу – сейчас глава Tesla на $46,8 млрд беднее основателя LVMH. Bloomberg Billionaires Index утверждает, что состояние Арно – $211,8 млрд, но, возможно, он несколько недооценивает его, потому что семья Арно контролирует 48% акционерного капитала LVMH.

Как бы то ни было, возможно, приходит время и компании Маска уступить свою позицию в рэнкингах. В апреле их акции двигались встречными курсами – с начала месяца Tesla потеряла более 20%.

Так или иначе, теперь акции LVMH оцениваются довольно дорого – вполне под стать технологическим американским. Их P/E сейчас – 32,26. А темпы роста и его довольно высокая стабильность в течение многих лет, конечно, тоже впечатляют.

Аналитик Bank of America Эшли Уоллес полагает, кстати, что в следующем году акции, которые сейчас стоят 902 евро, вырастут до 1000 евро. «LVMH стоит слишком дешево, учитывая привлекательность сектора предметов роскоши, сильный портфель брендов и лучшее в своем классе управление», – написал он клиентам.

