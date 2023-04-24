ЦБ назвал базовый уровень доходности банковских вкладов в мае

Банк России определил базовый уровень доходности по вкладу физлиц в рублях до востребования в мае 2023 года на уровне 8,301% годовых против 8,246% в апреле. Ставка по самому популярному среди россиян депозиту на срок до 90 дней вырастет на 0,034%, следует из материалов регулятора.

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Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней определен Центробанком в 7,538% (7,504% в апреле), от 91 до 180 дней — 7,366% (7,625% в апреле), от 181 дня до года — 8,598% (после 8,317%), по вкладам на срок свыше года — 10,389% (после 9,438%).

Базовая ставка по вкладам в долларах до востребования составит 0,054%, на срок до 90 дней — 0,507%, от 91 до 180 дней — 2,516%, от 181 дня до года — 0,01%, свыше года — 0,472%. Ставки по вкладам в евро идентичны, только на срок свыше года прогнозируется доходность в 0,167%.

На сайте регулятора поясняется, что Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовая ставка по вкладам определяется как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

