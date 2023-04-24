ЦБ предложил россиянам способ урегулирования нескольких задолженностей

Банк России разработал Cтандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности. Заемщик, имеющий несколько кредитов в разных банках, при возникновении сложных жизненных обстоятельств сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании сразу всех задолженностей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: Кредитные каникулы для граждан и предпринимателей продлили до конца года

«В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку. При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом. Применение стандарта позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон», — сообщили в ЦБ.

Стандарт защиты прав и интересов заемщиков разработан для банков. Он определяет порядок их действий при комплексной реструктуризации кредитов, а также содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется ее проводить, и список подтверждающих документов. Так, заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании. В нем он укажет другие кредитные организации, которым он выплачивает долги. Далее банки смогут уже или самостоятельно взаимодействовать друг с другом, или определить банк-оператора, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.

Регулятор подчеркнул, что соблюдение этого стандарта на первом этапе будет добровольным, чтобы наработать практику применения, и, если понадобится, доработать его положения.

