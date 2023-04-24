Цены на газ пытаются выйти из окружения

Разница в стоимости газа для ЕС и США продолжает увеличиваться. И хотя на прошлой неделе в целом голубое топливо в Европе продолжало дешеветь, по итогам торгов пятницы, 21 апреля, цены на газ выросли здесь почти на 1%, до 463 долларов за тысячу кубометров.



Так, пишет «Прайм», майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 458,4 доллара (–0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 467,4 доллара (+1,8%), минимум – 451,4 доллара (–1,7%). Последние фьючерсы торговались по 463,4 доллара за тысячу кубометров (+0,9%).

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Тепло снижает цены, жара – повышает

В целом цены на газ в ЕС за прошедшую неделю понизились до 460 долл. за 1000 кубометров – это связано с сезонным сокращением потребления, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 22 апреля подросли до 57,6%, увеличившись к прошлой неделе, что свидетельствует о начале пополнения запасов.

В Норвегии началось регулярное техническое обслуживание газовой инфраструктуры, которое, как ожидается, приведет к снижению потоков газа в ближайшие недели, рассказывает эксперт. Параллельно с этим Европарламент одобрил реформы системы торговли выбросами в ЕС. В соответствии с законодательством, они должны быть сокращены к 2030 году на 62% по сравнению с базовым уровнем 2005 года. Это может привести к значительному сокращению потребления энергоносителей в целом и газа в частности.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период подросла до 2,233 долл./mmbtu (79,9 долл. за 1000 кубометров), но рынок продолжает консолидироваться в период межсезонья вблизи уровня 2 долл./mmbtu.

Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США на 14 апреля, подросли до уровня на 33,8% выше прошлого года и оказались на 20,5% выше среднего уровня за последние пять лет. Отмечалось и пополнение запасов в течении недели. Предполагается, что к концу сезона пополнения, в октябре 2023 года, запасы газа в ПХГ достигнут 3,8 трлн куб. футов против 1,855 трлн куб. футов на сегодняшний день. Низкий уровень цен и высокая заполненность хранилищ способствуют и накоплению запасов СПГ, которые в настоящее время достигли 3 млн тонн, констатирует Лукичева.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM слегка понизилась – до 12,235 долл./mmBTU или $438 за 1000 кубометров на фоне приглушенного спроса и значительных запасов. В то же время, Азия переживает экстремальную жару – в том числе в Таиланде, Индии и Бангладеш – что создает нагрузку на электросети и способствует росту потребления газа.

«Приближение лета сезонно снизило потребление газа, но наблюдается постепенный рост спроса в связи с началом пополнения запасов. В мае–августе цены могут оставаться сезонно низкими. Однако высокий спрос на американский СПГ и рост потребления со стороны газовых электростанций будут поддерживать рынок. Экстремально жаркие погодные условия также создают дополнительную поддержку рынку», – говорит Оксана Лукичева.

Без драйверов цена снижаться дальше не станет

Что касается России, то она продолжает газовое движение на Восток. Как сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уже в нынешнем году Россия укрепит свои экономические отношения с Китаем, нарастив поставки трубопроводного газа в Поднебесную почти на 50%, а точнее – до 22 млрд кубометров.

В Европе же цена на газ начинает новую неделю с продолжения понижательного тренда, вновь тестируя минимальные значения месяца на рубеже 450 долл. за 1000 куб. м, констатирует аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. И тому, по его словам, есть несколько причин.

В целом происходит сокращение потребления газа в ЕС за счёт мер экономии и использования других ресурсов. Агентство ЕС Eurostat 19 апреля опубликовало данные о том, что применение газа сократилось на 17,7% в сезон с августа по март. Это даже больше, чем установленный для этого сезона целевой уровень снижения в 15%.

В апреле ветреная и солнечная погода приводит к дополнительному увеличению генерации электричества за счёт альтернативных источников и его переизбытку, продолжает аналитик. Биржевые цены на электроэнергию доходили даже до отрицательных значений в апреле – например, в Нидерландах и Бельгии.

Кроме того, заметно снижаются котировки нефти, отмечает Владимир Ковалёв. 24 апреля баррель Brent дешевеет с 81,7 к 80,5 доллара, и это оказывает давление на стоимость энергоносителей в целом. Появляются и данные об общем переизбытке СПГ в Европе и Азии – в связи с ростом предложения и даже реэкспорта со стороны традиционных импортёров – Китая, Южной Кореи и Японии, сообщает Bloomberg.

В то же время котировки газа, находящиеся из-за перечисленных факторов около годовых минимумов, без дополнительных драйверов могут и не получить импульс для продолжения снижения. А таких явных драйверов на текущей неделе может и не быть, говорит Владимир Ковалёв. Наиболее актуальный диапазон на ближайшие дни, по его мнению, – 440-550 долл. за 1000 куб. м.



