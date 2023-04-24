В арабском мире хотят найти альтернативу системе SWIFT

Видеомост, организованный 24 апреля РИА Новости при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, дал некоторые ответы на вопрос о том, как представляют себе развитие отношений с Россией в современных условиях в странах Ближнего Востока и Севера Африки.

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Не стать жертвой

Задал тон дискуссии доктор Камаль Хамидоу из Катарского университета, оценив современно международное положение. «Сегодня любая страна по отдельности может стать жертвой однополярной системы, что продемонстрировали агрессивные действия Запада против Ирака, Афганистана, Сирии и других стран, - сказал ученый. – Мы должны объединиться против этой угрозы. В этом может помочь Россия и такие интеграционные структуры, как БРИКС».

В качестве инструментов противодействия экономическому давлению профессор поддержал исходящие из Китая, России и Бразилии инициативы перехода к расчетам между странами не в долларах и вне платежной системы SWIFT. Он дал высокую оценку тому, что Россия создала свою систему «Мир».

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«Странам, которые опасаются агрессии Запада, нужно подключаться к альтернативным системам, таким, как "Мир", потому что SWIFT используется для подрыва независимости стран, служит разжиганию конфликтов. В интересах человечества и мира во всем мире необходимо найти системе SWIFT альтернативу», — резюмировал ученый.

Говоря непосредственно об отношениях Катара и России, он выделил пять перспективных отраслей экономического взаимодействия. Помимо традиционных энергетики и сельского хозяйства, он выразил заинтересованность в российских технологиях, которые обеспечивают кибербезопасность и цифровой суверенитет, в совместном освоении космоса. И обратил внимание, что жителям Катара был бы очень интересен религиозный туризм в Россию.

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«Яндекс. Такси» в Персидском заливе

Профессор Университета Шарджи Хайро Луго Окандо поделился таким воспоминанием: «Я был большим фанатом тетриса, который придумали в СССР. Это было одним из моих первых знаний о вашей стране. Позже я узнал, что между нами существует обмен студентами, а треть ученых центра квантовых технологий в Абу-Даби получали высшее и академическое образование в СССР».

Профессор рассказал, что и сегодня в ОАЭ к России хорошее отношение. «Многие предприниматели из России в последнее время открыли свои предприятия в нашей стране. Эти фирмы формально считаются эмиратскими, поэтому на них не распространяются западные санкции. Кроме того, ОАЭ не присоединилась ко всем тем антироссийским санкциям, к которым только была возможность не присоединяться», — сказал Окандо.

Доцент кафедры международной безопасности РГГУ Мария Махмутова спросила у коллеги, как работает в ОАЭ «Яндекс. Такси», и Окандо ответил, что хорошо, как и все российское в их стране.

«Но обмен товарами и услугами – это не самое главное, — подчеркнул профессор. – Давайте думать не только о бизнесе, но и о личных отношениях, которые укрепляют взаимодействие. Нужно возобновлять массовый обмен студентами, научный и культурный обмен».

Партнеры по бизнесу — союзники в ООН

Профессор Университета Кербелы Аднан Хабиб Лафта отметил наметившееся оживление в деловых отношениях между Ираком и Россией. «Наше взаимодействие началось с 1944 года и очень позитивно развивалась до вторжения США, — оценил ученый. – К сожалению, во время американской агрессии российский бизнес понес в Ираке огромные убытки и практически покинул на некоторое время страну. Но вопреки всему экономическому ущербу, который был нанесен России в Ираке, Москва нашла возможность простить Багдаду 93% всех долгов, и сейчас заключаются новые соглашения о сотрудничестве». Лафта отметил, что чем надежнее Россия будет защищать своих предпринимателей в Ираке, тем спокойнее будет самому Ираку.

А в Йемене в этом году отмечается 95-летие установления дипломатических отношений с СССР. «Это событие повлияло на дальнейшую судьбу и путь нашей республики, — отмечает профессор, руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского федерального университета Мохаммед Аль-Аммари. – После 1967 года получивший независимость от Британии Южный Йемен выбрал советский путь развития. Все кредиты от СССР были беспроцентными, Москва помогла построить все электростанции, большинство фабрик и заводов, самый крупный в регионе рыбный порт».

После событий 90-х годов, когда два государства Йемена объединились, а СССР, напротив, распался, экономические отношения стали менее активными. «Но Йемен до сих пор голосует за все резолюции, которые Россия вносит в ООН,–- говорит Аль-Аммари. – Мы голосуем за россиян, когда происходят выборы в руководящие органы во всех международных организациях. Армия Йемена на 90% вооружена советскими вооружениями. Очень бы хотелось, чтобы Российская оборонная промышленность продолжала эту традицию. Я также большой сторонник подключения к платежной системе «Мир», которой уже давно пользуюсь лично».

Загадки Сирии

По техническим причинам к видеомосту не смог подключиться Дамаск, однако по просьбе коллег из Сирии за них о сотрудничестве с Россией высказался доцент кафедры международной безопасности РГГУ Сергей Медведко.

«Россиянам снова пора открывать туризм в Сирии. Наша страна спасла это государства от терроризма, и теперь на большей части Сирии спокойно. До печальных событий 11% ВВП этой страны давал туризм, что не случайно: в Сирии есть шедевры почти всех существовавших на континенте цивилизаций и государств. Это ассирийская, вавилонская и персидская цивилизации, памятники эпохи Римской империи, Александра Македонского, Византии, замки крестоносцев... В Сирии был изобретен финикийцами первый в мире алфавит», — рассказывает ученый.

Для русских православных Сирия имеет особое значение. «В Х веке Русь приняла крещение, а крестил ее Михаил Сирин, ставший первым митрополитом Руси. В Сирии есть место его рождения (по другой версии первый русский митрополит был греческого происхождения —ред.). В Дамаске уцелела и подземная часовня, где апостол Павел был крещен и прозрел как в физическом, так и в духовном смысле, с тех пор "путь в Дамаск" и "путь к прозрению" для нас — синонимы», — объясняет ученый.

Дамаск в Библии, в ветхозаветных сюжетах, упомянут 23 раза, отметил он.

«Согласно приданиям, Бог, он же Аллах, слепил Адама из глины протекающей через Дамаск реки, а в пещере нависающей над городом горы Каин убил Авеля, и там приняли смерть 40 праведников, которые теперь оберегают город, а в пригородах находится могила Авеля. – рассказывает Медведко. – Кроме того, жители Дамаска вам без труда покажут гору, к которой пристал Ноев ковчег, хотя этот факт и не бесспорен».