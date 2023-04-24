В Госдуме РФ считают, что Россия задает тренды на мировом рынке искусственного интеллекта

В «Сбербанке» объявили о начале тестирования первой российской версии мультимодальной нейросети GigaChat — полноценного аналога ChatGPT. В Госдуме РФ оценили продукт российских разработчиков и считают, что страна демонстрирует конкурентоспособность в сфере искусственного интеллекта.

«Мы демонстрируем всему миру, что наши продукты в сфере ИИ остаются конкурентоспособными. А наши разработчики, несмотря ни на что, задавали, задают и продолжат задавать тренды и на международной арене. Чат-бот Сбера GigaChat — важный вклад в развитие технологий искусственного интеллекта не только в России, но и на мировой арене. Уверен, что это новаторское решение найдет применение и будет полезным во многих сферах деятельности», - прокомментировал депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

По данным «Сбербанка», в отличие от иностранной модели, российская нейросеть больше понимает и общается на русском языке. Чат-бот GigaChat может отвечать на фактологические вопросы пользователей, поддерживать диалог, создавать текст и изображения из заданного описания. Разработчики считают, что GigaChat может стать идеальным инструментом для работы журналистов, филологов и педагогов, маркетологов или других специалистов.

«Наша страна продолжает уверенно идти по пути технологического развития, открывая новые горизонты в области применения информационных технологий. У нас заложена качественная фундаментальная база знаний в этой области, которая растет с каждым годом. Ведущие университеты и российские техногиганты уделяют важное внимание повышению финансовой грамотности в области ИТ, а также воспитанию будущего поколения талантливых разработчиков путем создания бесплатных образовательных курсов, проведения технологических олимпиад и профессиональных конкурсов», — считает Кирьянов.

В создании GigaChat участвовала команда SberDevices и Sber AI при поддержке института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов. Нейросеть обучалась на суперкомпьютере Christofari Neo. Сейчас модель находится на стадии тестирования, открыта для небольшого количества тестировщиков и ученых из разных областей науки о искусственном интеллекте.