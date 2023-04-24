В Китае отметили, что страны по всему миру все более решительно отказываются от доллара

Предназначенная для России санкционная «финансовая бомба» США спровоцировала резкую реакцию по всему миру, из-за чего под ударом оказался доллар.

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Об этом говорится в материале китайского телеканала CCTV.

Отмечается, что в последнее время популярность «дедолларизации» в мировом общественном мнении взлетела «до высшей точки» на пяти континентах. Телеканал обращает внимание на недавние новости из сферы международной торговли, которые подтверждают этот тезис: так, 17 апреля Россия и Бангладеш договорились использовать юани для оплаты российского проекта атомной электростанции в стране; 1 апреля Индия объявила, что торговля с Малайзией может осуществляться в индийских рупиях, а 31 марта АСЕАН приняла план по расширению использования местных валют и снижению зависимости от основных международных, в основном, от доллара, в трансграничной торговле и инвестициях.

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Также журналисты ссылаются на президента Бразилии Лулу да Силву, который «выразил чаяния большинства стран», выступив против доминирования доллара.

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну "антиглобализма"», — указывается в публикации. По мнению телеканала, падение статуса США в международной торговле говорит о том, что американская валюта перестала быть незаменимой.

Сокращение мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году, ничему не научило США — опираясь на свое доминирующее положение, Вашингтон пошел еще дальше и сделал финансовую систему «оружием», подчеркивается в статье.

Среди прочего отмечается, что в феврале прошлого года США объявили, что запретят некоторым банкам РФ использовать международную систему расчетов SWIFT, однако это «не заставило Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара».

Страны, которые не решались действовать открыто из-за страха возмездия со стороны США, сейчас осознали как минимум две вещи, указывает китайский ресурс. «Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить», — констатирует телеканал.

По мнению авторов статьи, государства будут укреплять свою автономию и стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность.