В Минобороны РФ рассказали о боях в западных районах Артемовска

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

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Как сообщается в сводке ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска.

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«Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия "Южной" группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. За сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач», — указывается в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в районе населенного пункта Богдановка в ДНР нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30», — уточняется в сводке.

Также сообщается, что в районах Новоселки и Новомихайловки Донецкой народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп; под населенными пунктами Равнополье и Вольнянск (Запорожская область) поражены два склада боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 3:30 мск украинской стороной была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. «Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет», — отмечается в сообщении ведомства.