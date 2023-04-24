В США рассказали о планах Киева по нападению на Москву и Новороссийск в феврале

Киев планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона и американской разведки.

По данным газеты, начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов поручил одному из офицеров «готовиться к массовым ударам» в годовщину начала СВО. Вашингтон следил за планами украинцев; 22 февраля ЦРУ распространило секретный отчет, в котором говорилось, что Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.

Ранее Пентагон и Минюст США начали расследовать утечку секретных документов, связанных с планами Вашингтона и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. По подозрению в публикации секретных сведений был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, 21-летний Джек Даглас Тейшейра.