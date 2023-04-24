Владимир Ефимов: москвичи с начала года подали более 400 тыс. электронных обращений в имущественно-земельной и жилищной сфере

В январе-марте 2023 года департамент городского имущества обработал около 419 тыс. заявок на получение услуг и сервисов в имущественно-земельной, а также жилищной сферах. Из них более 96% запросов поступило в онлайн-формате, сообщил 22 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, через портал mos.ru доступно получение информации о финансово-лицевых счетах, статусе договора с департаментом городского имущества, заказ разных документов: всего более 40 услуг и сервисов. «В первом квартале 2023 года электронными услугами и сервисами воспользовались более 401,9 тыс. раз — это свыше 96% от общего количества запросов, поступивших в имущественно-земельной сфере», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, онлайн-услуги популярны из-за их удобства. Так, раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов заявителю потребовалось бы несколько дней. На данный момент ему достаточно просто зарегистрироваться на портале.

По количеству поданных обращений самым популярным стал сервис сверки финансово-лицевых счетов: в первом квартале 2023 года им воспользовались 327 тыс. раз, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще почти 18 тыс. раз пользователи воспользовавшись сервисом, предоставляющим данные об очередности горожан, стоящих на жилищном учете. «Наиболее востребованной госуслугой, которая позволяет заказать справки о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года: горожане воспользовались свыше 7,3 тыс. раз», – добавил Максим Гаман.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, в прошлом году в столице завершился перевод всех услуг в сфере жилья и имущества в электронный вид. Благодаря этому москвичам стало еще удобнее оформлять документы и узнавать необходимую информацию.