Вучич заявил, что Сербия не будет конфликтовать с НАТО, несмотря на провокации Приштины

По словам президента Сербии Александра Вучича, Белград не в силах вступать в конфликт с НАТО и не желает такого развития событий, как бы к этому ни подталкивали власти непризнанного Косова.

«Нам не нужно никакого конфликта с НАТО. Мы на это не способны. Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа. Мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшие нападения на наш народ. Таким образом все усложняется», — цитирует главу государства ТАСС.

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Ранее Вучич заявлял, что власти Косова своими провокациями пытаются втянуть Сербию в конфликт с Североатлантическим альянсом, «представив себя как некого "Зеленского под угрозой"». По словам политика, любой конфликт на территории Косова и Метохии является конфликтом с НАТО, и сербскому народу не следует поддаваться на провокации.

Накануне, 23 апреля, в населенном преимущественно сербами северном Косово прошли внеочередные выборы в местные органы власти. Необходимость в них возникла после того, как в ноябре мэры четырех городов из главной партии косовских сербов «Сербский список» покинули свои посты в знак протеста против замены сербских автомобильных номеров на косовские. Попытка провести выборы 18 декабря закончилась нападением на избиркомы и баррикадами, голосование перенесли на 23 апреля.

Как пишет «Коммерсантъ», представители «Сербского списка» и других сербских партий бойкотировали выборы под предлогом того, что до сих пор не создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), а косовский спецназ остается на севере. В результате в десятке претендентов на должности градоначальников остался лишь один кандидат сербской национальности, и мэрами городов, судя по всему, станут албанцы.

Запад, высказавший озабоченность бойкотом, тем не менее заявил о готовности принять итоги выборов, что вызвало жесткую реакцию Вучича. В конце минувшей недели он назвал США, Великобританию, ФРГ, Францию и Италию «лжецами», а действия этих стран — «отвратительными». Президент обвинил Запад в «недвусмысленной оккупации сербского народа» и попытке «сломить Сербию».

Такой резкой риторики по отношению к Западу Вучич не позволял себе давно, отмечает газета. По сведениям европейских дипломатических источников издания, жестнкие заявления объясняются в том числе с ожиданиями главы государства, связанными с обсуждением 27 апреля косовской проблемы в Совбезе ООН, где в настоящий момент председательствует Россия. «Александр Вучич хотел бы отложить реализацию достигнутых под эгидой ЕС и США договоренностей с Косово либо подтолкнуть Запад к усилению давления на Приштину ради получения уступок с ее стороны по тому же ССМ», — рассказал один из собеседников газеты.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года; в последние годы он активно пытается вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов ЕС.