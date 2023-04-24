Выбор тележки для склада: основные критерии

Они позволяют экономить время, так как снижают нагрузку на складских работников. Количество разнообразных моделей такого оборудования очень велико. Поэтому при его выборе тележки для склада https://shtabeler-spb.ru/telezhki-dlya-sklada.html необходимо исходить из поставленных задач.
Складские тележки делятся на ручные и электрические. Первая разновидность рассчитана на поднятие и перевозку сравнительно легких грузов, тогда как вторая разновидность способна перемещать грузы массой до трех тонн. Для управления вилами используется гидравлический домкрат. Для изготовления колес используются резина, полиуретан и другие материалы. Кроме того, колеса различаются диаметром.
Главные критерии выбора тележки
Важнейшие характеристики рохли, на которые необходимо обратить внимание при ее выборе, таковы:
- предельная грузоподъемность;
- размеры;
- тип вил;
- высота подъема платформы или вил.
Двухколесные ручные тележки
Это простейшая разновидность складского оборудования. Такая техника рассчитана на перевозку груза массой до трех центнеров. Она успешно справляется с транспортировкой грузов различных габаритов, так как площадь платформы может регулироваться. На рынке также представлены тележки-трансформеры, в которых имеется дополнительная пара складных колес меньшего диаметра.
Платформенные тележки
Существуют модели четырехколесных складских тележек как с бортами, так и без них. Борта могут быть сетчатыми или трубчатыми. Кроме того, борта различаются высотой. При рассмотрении этих характеристик необходимо исходить из типа перевозимых грузов. Платформенные тележки оборудуются:
- несколькими ярусами;
- износоустойчивыми колесами с функцией противоскольжения;
- разнообразными ручками.
Конструкторы разработали также еще одну интересную модель тележки, которая оснащена платформой с подъемным механизмом. Такая техника обеспечивает удобство при работе с многоярусными стеллажами.
Электрические тележки
На складах большой площади предпочтительнее использовать самоходные тележки. Среди них существуют модели, оснащенные платформой для оператора или управляемые дистанционно при помощи специального пульта. Самоходные тележки приводятся в движение аккумулятором, который необходимо периодически подзаряжать. Продолжительность работы от одной зарядки в среднем не превышает восьми часов.