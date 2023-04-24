Зеленский рассказал, чем обернется потеря Артемовска для Киева

У российских войск появится больше возможностей для дальнейшего наступления, если ВСУ оставят Артемовск, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы не можем отказаться от Артемовска», — сказал глава государства в интервью телеканалу Al-Arabiya. Он подчеркнул, что такой вариант развития событий расширит фронт и даст российским силам шанс занять больше территорий.

В сообщении телеканала отмечается, что контроль над Артемовском обеспечит российской армии «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском. В самом городе ЧВК «Вагнер» продвинулась в западных районах, передает «РИА Новости».

Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями ВСУ.

Артемовск являлся важным транспортным узлом на Донбассе. За город уже длительное время ведутся ожесточенные бои. В начале месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артемовск взят под контроль, противник вытеснен в западные районы города. Зеленский, комментируя ситуацию 5 апреля, заявил, что при риске потери личного состава украинских войск из-за окружения города будут приняты «правильные решения».