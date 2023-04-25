Акции дня: трейдеры ускорили покупку бумаг банка «Санкт-Петербург»

В лидеры торгов на Мосбирже вышли акции банка «Санкт-Петербург» во вторник, 25 апреля. За день котировки выросли на +7,08% до 177,32 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции, чтобы успеть войти в реестр и получить дивидендные выплаты за 2022 год. Последний день для покупки акций – 5 мая, реестр закроется 10 мая. Размер дивиденда составит 21,16 руб. за акцию (дивдоходность более 12%). Помимо этого, на прошлой неделе казначейство Бельгии выдало банку «Санкт-Петербург» лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear, на сумму около 110 млн долларов. Это стало первым публично подтвержденным случаем разблокировки активов профессионального участника рынка.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,33% до 2626,86 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,69% до 1013,87 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 81,18 долларов за баррель (-1,65%). Российская валюта слабела – 81,64 руб. за доллар.