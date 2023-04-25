Nasdaq: в ожидании проблем триллионеров

Основные фондовые индексы США провели понедельник в вялых колебаниях и закрылись разнонаправлено: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,2%, S&P 500 – 0,09%, а Nasdaq Composite потерял 0,29%. Это неудивительно – сезон отчетности приближается к высшей точке, и рынок находится в напряженном ожидании.

Инвесторам предстоит увидеть результаты десятков крупнейших компаний и главное – прибыли технологических гигантов. В ближайшие дни отчитаются все четыре американские компании с капитализацией, превышающей $1 трлн.

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Уже сегодня это предстоит сделать Microsoft и Alphabet (материнская компания Google). Amazon отчитается в четверг, а крупнейшая компания мира – Apple – опубликует отчетность 4 мая. И рынок буквально затаил дыхание.

«Все просто ждут данных о доходах технологических компаний, – говорил вчера на CNBC глава отдела стратегии акций Wells Fargo Securities Крис Харви. – Это весьма и весьма напряженная неделя сезона отчетности, так что пока мы просто топчемся на месте».

Это неудивительно, учитывая то, что во многом именно технологическим гигантам фондовые индексы США в этом году обязаны своим подъемом. При колоссальном весе – суммарная капитализация четверки триллионеров составляла вчера вечером $7,17 трлн – они показали еще и серьезнейший прирост.

Акции Apple с начала года взлетели на 27,25%, Microsoft – на 17,49%, Alphabet – на 20,11%, а Amazon – на 26,44%. После тяжелейшего 2022 года рынок, казалось, готов был зачесть в пользу технологических гигантов любые обстоятельства – такие, например, как вынужденные массовые увольнения.

Последние начались еще в прошлом году и пока их темпы только нарастают. Согласно данным трекера Layoffs.fyi, в 2023 году технологические компании – от стартапов до гигантов – уволили уже 174220 человек. И оптимисты видят в этом большие плюсы для будущей прибыльности этого бизнеса.

Другое дело, что такое сокращение расходов серьезно повлияет на результаты позже, а сейчас от той же Alphabet, можно ждать роста издержек на разовые выплаты выходных пособий. Аналитики прогнозируют падение ее прибыли на 13% в годовом исчислении и рост выручки на 1,2%.

От Microsoft ждут немного большего: увеличения прибыли на 0,5% год к году и выручки – на 3,4%. Феерверком это тоже не назвать.

Но рост технологические акции уже показали серьезный, пусть даже ему и предшествовало заметное падение. Индекс Nasdaq Composite вырос с начала года на 15%, оставаясь, впрочем, на 25,8% ниже исторического максимума. Бумаги секторов информационных технологий и коммуникационных услуг продемонстрировали самый большой прирост с начала года в составе S&P 500, прибавив 18% и 19%. При этом оба индекса находятся сейчас вблизи сильных сопротивлений.

Неудивительно, что вчера акции мегакапитализированных технологических компаний, которым предстоит отчитаться на этой неделе, тормозили индексы. Microsoft подешевела на основных торгах на 1,4%, а Amazon – на 0,7%. Им в этом очень помогла Tesla, упавшая на 1,5% после повышения прогноза капитальных затрат на 2023 год. На постмаркете же ушли вниз и Apple с Alphabet.

«Многие хорошие новости уже учтены в ценах, – отмечал вчера на CNBC главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. – На этой неделе технологическим компаниям потребуется показать гораздо большие прибыли, чтобы сдвинуть с мертвой точки цены на акции».