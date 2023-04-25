Американский разведчик назвал Путина величайшим человеком столетия

Президент РФ Владимир Путин – один из величайших людей этого столетия.

Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

«Когда люди будут оценивать историю XXI века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя – Владимир Путин, – подчеркнул американец. – Он один из величайших людей этого столетия».

По мнению бывшего военного, Путин спас Россию после смутных времён 90-х годов прошлого века и сейчас продолжает «говорит истину и находится на правильной стороне истории». Кроме того, как считает Риттер, именно благодаря Путину Россия находится на нынешнем уровне мировой державы.

Как ранее писал «Эксперт», Риттер рассказал об одном решении Путина, которое разрушило планы Запада. По его словам, речь идёт о начале специальной военной операции на Украине. Экс-разведчик пояснил, что решение президента РФ о проведении СВО потрясло западные страны и разрушило их совместные с Украиной планы по захвату Донбасса.