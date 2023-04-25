Забудьте про доллар: центральные банки бросились скупать золото

Руководство центробанков подавляющего большинства стран вынуждено пересмотреть инвестиционные стратегии. Несмотря на триллионные резервы в валютах, преимущественно, в американских долларах и евро, они сейчас очень активно скупают золото, которое считается надежным средством защиты денег в такие нестабильные и бурные времена, как сейчас. Согласно результатам ежегодного опроса HSBC Reserve Management Trends Survey центробанков 83 стран, валютные резервы которых составляют в общей сложности 7 трлн долларов, более двух третей респондентов считают, что в этом году коллеги увеличат золотые запасы. Большинство (свыше 40%) считают основной причиной смены инвестиционной стратегии напряженную геополитическую обстановку на планете и, в первую очередь, на востоке Европы и в Тайваньском проливе. В прошлом году на геополитику жаловались лишь 23% респондентов.
Спрос на золото взлетел в прошлом году. Золотые запасы центральных банков в 2022 году выросли, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), на 152% по сравнению с предыдущим годом и составляли на 1 января 2023 года 1136 тонн.
Золото покупают все или почти все центробанки. People’s Bank of China, например, купил в ноябре и декабре 2022 года 62 тонны и впервые довел свои золотые резервы до двух с лишним тысяч тонн. Главный банк Турции нарастил золотые резервы в прошлом году на 148 тонн. Сейчас они составляют 542 тонны золота. Среди активных покупателей золота также государства Ближнего Востока и Центральной Азии. Главный стратег по рынкам WGC Джон Рид считает, что важную роль в решении центробанков многих развивающихся стран перейти с долларов на золото сыграло замораживание активов Центрального банка РФ западными странами. Естественно, никто не хочет оказаться на месте России и других стран, банковские активы которых заморозили западные страны.
«Страны поняли, что золото, которое имеется у России, находится вне досягаемости (других государств) и поэтому может быть использовано в ситуациях, когда нет доступа к другим резервам».
Россия хранит все свое золото дома в отличие от центробанков многих стран, которые держат его заграницей, главным образом, в Bank of England и New York Federal Reserve, признавая тем самым статус Лондона и Нью-Йорка как главных рынков золота планеты.
Золото считается эффективной защитой от высокой инфляции, которую считают главной проблемой более 70% опрошенных. Цена желтого металла сейчас находится вблизи рекордных максимумов благодаря резкому скачку инфляции в прошлом году.
Большинство респондентов также считают, что доля юаня в валютных резервах будет расти до конца нынешнего десятилетия. Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила на прошлой неделе, что разногласия между США и КНР угрожают доминирующим позициям доллара и евро в валютных резервах. По данным МВФ, на долю американского доллара в четвертом квартале прошлого года приходилось 58% валютных резервов всех центробанков планеты, евро – немногим более 20%, а юаня – всего лишь 2,7%.