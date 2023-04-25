Забудьте про доллар: центральные банки бросились скупать золото

Руководство центробанков подавляющего большинства стран вынуждено пересмотреть инвестиционные стратегии. Несмотря на триллионные резервы в валютах, преимущественно, в американских долларах и евро, они сейчас очень активно скупают золото, которое считается надежным средством защиты денег в такие нестабильные и бурные времена, как сейчас. Согласно результатам ежегодного опроса HSBC Reserve Management Trends Survey центробанков 83 стран, валютные резервы которых составляют в общей сложности 7 трлн долларов, более двух третей респондентов считают, что в этом году коллеги увеличат золотые запасы. Большинство (свыше 40%) считают основной причиной смены инвестиционной стратегии напряженную геополитическую обстановку на планете и, в первую очередь, на востоке Европы и в Тайваньском проливе. В прошлом году на геополитику жаловались лишь 23% респондентов.

Спрос на золото взлетел в прошлом году. Золотые запасы центральных банков в 2022 году выросли, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), на 152% по сравнению с предыдущим годом и составляли на 1 января 2023 года 1136 тонн.