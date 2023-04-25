Даже в магазинах у дома: доля безналичных платежей в РФ обновила исторический максимум

Доля безналичного оборота в России в январе-марте достигла 63,3%. Это на 1,5% больше, чем годом ранее, и является новым историческим рекордом. Безналичные расчеты растут даже в самых «наличных» сферах розницы, таких как магазины у дома, сообщает пресс-служба Сбера, ссылаясь на исследование Лаборатории СберИндекс и ресурса «Чек Индекс».

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«В I квартале 2023 года в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022-го. В I квартале 2023 года для всех субъектов РФ наблюдается рост доли по сравнению с прошлым кварталом (в целом по РФ +2,5%). Лидером среди регионов стала Республика Карачаево-Черкесия (+4,6%)», — сообщили в кредитной организации.

Самыми «безналичными» регионами в январе-марте остались Ненецкий АО (76,5%), Якутия (73,8%) и Чукотский АО (73,4%). Наиболее активно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля безналичной оплаты росла на Чукотке (+5,9%), в Карачаево-Черкесии (+5,6%) и в ЯНАО (+5%).

«В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила 70,2% против 63,8% в прошлом году. Безнал активно проникает и наращивает долю даже в тех сферах розницы, где ранее не был популярен, таких как продовольственные магазины и магазины у дома. Растет объем и доля безналичных трат на продукты питания, общепит. В ресторанах и кафе рост превысил 3%», — говорится в исследовании.

