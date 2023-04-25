Чистая прибыль экс-«дочки» Paulig в России выросла семикратно год к году

Компания «Милфудс» — бывшая дочерняя компания ушедшей из России финской Paulig — в 2022 году получила чистую прибыль в размере 368,7 млн руб., что в семь раз превышает показатель 2021 года (52,7 млн руб.)

Об этом говорится в отчетности компании, пишет «Интерфакс».

Валовая прибыль выросла на 10,8%, до 1,544 млрд руб. с 1,393 млрд руб. годом ранее, прибыль от продаж увеличилась в 5,5 раза, до 601,4 млн руб. Выручка компании между тем снизилась на 17,8%, до 4,343 млрд руб. с 5,285 млрд руб. в 2021 году. Отмечается, что расходы на рекламу в прошлом году составили 206,8 млн руб. против 294,8 млн руб.

В мае 2022 года финская Paulig закрыла сделку по продаже российского бизнеса — завода по обжарке кофе под Тверью — российско-индийскому частному инвестору Викасу Сои. ООО «Паулиг Рус» переименовали в ООО «Милфудс», в июне Сои стал его гендиректором. Торговые марки и рецептура в сделку не вошли, компания вывела на рынок торговую марку кофе Poetti.

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет, мощности рассчитаны на производство более 25 тыс. т кофе ежегодно. Поставки зеленого кофе на завод осуществляется напрямую от производителей более чем десяти стран. Выручка Paulig за 2021 год составила примерно 966 млн евро, приходящаяся на Россиию ее доля — около 5%.