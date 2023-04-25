В Европе открылся клуб любителей дешевого газа

В 9 часов утра по центральноевропейскому времени (10 часов по московскому времени) 25 апреля Энергетическая платформа Евросоюза запустила первый газовый тендер через свой сервис AggregateEU, созданный для совместных закупок газа, предотвращения прошлогодних скачков цен на газ и ослабления конкуренции между европейскими покупателями. В 9 часов утра зарегистрировавшие заранее компании начали подавать заявки на 12-месячный период, который начинается 1 июня. После сбора и анализа данных потенциальные продавцы представят собственные предложения. На последнем этапе продавцы и покупатели смогут выбрать наиболее устраивающие их варианты и заключить сделки как напрямую, так и через специальных агентов, разъясняет механизм совместных закупок газа Bloomberg. Ожидается, что это произойдет уже 17 мая.

В прошлом году со своей главной задачей в области энергетики – предотвращением резких ценовых скачков ЕК явно не справилась. После осени прошлого года и особенно в 2023 году энергетический кризис существенно ослаб, но еще не закончился. Во избежание прошлогодних ошибок Брюссель и создал сервис AggregateEU для проведения газовых тендеров, потому что несмотря на 80-процентное снижение цен на газ опасность ценовых скачков сохраняется. Сейчас пока еще не очень понятно, будут ли участвовать в газовых тендерах главные покупатели газа на континенте, Uniper SE в Германии, например, Engie SA во Франции и другие крупные компании и насколько существенным будет их участие. После проведения первого тендера и анализа результатов ЕК планирует и дальше проводить такие же тендеры через каждые два месяца. Брюссель распорядился, чтобы европейские правительства обязали свои компании заказать не менее 15% запасов газа, необходимых им для того, чтобы пережить зиму. По расчетам экономистов, это приблизительно 13 млрд м³ газа в текущем году или около 3% от всего европейского спроса на «голубое топливо».