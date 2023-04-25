«Глория Джинс» в 2022 году получила чистую прибыль в размере более 6 млрд рублей

Один из крупнейших российских производителей одежды, АО «Корпорация Глория Джинс», получил в прошлом году чистую прибыль в размере 6,14 млрд руб., что на 49,4% превышает показатель 2021-го.

Об этом говорится в отчетности компании по РСБУ, пишет «Интерфакс». В ней указывается, что выручка компании в 2022-м достигла 57,69 млрд руб., продемонстрировав рост на 11,3%. Оба показателя стали рекордными для «Глории Джинс» за всю ее историю, отмечает агентство.

Себестоимость компании в 2022 году выросла на 7%, до 24,78 млрд руб. Валовая прибыль составила 32,91 млрд руб. (+14,8%). Прибыль от продаж увеличилась в 1,7 раза, до 9,48 млрд руб.; «прочие доходы» составили 1,82 млрд руб. (спад на 15,7%), прочие расходы — 2,56 млрд руб. (снижение на 4,3%). Поступления от продаж продукции, товаров, работ и услуг в 2022 году составили 44,77 млрд руб. (+31,9%), от арендных и лицензионных платежей — 82,7 млн руб. (спад на 15,5%). Кредиторская задолженность «Глории Джинс» в 2022 году увеличилась с 3,552 млрд руб. до 7,251 млрд руб., дебиторская — с 6,363 млрд руб. до 38,149 млрд.

По словам председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря запуску новых магазинов. «Наша обновленная стратегия предполагает, что мы открываем магазины площадью не менее 1500 кв. м в топовых локациях. Именно поэтому мы очень быстро смогли занять площади, освободившиеся после ухода западных брендов», — рассказал он.

«Глория Джинс» разрабатывает, выпускает и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. У нее два крупных логокомплекса в Новосибирске и Ростовской области. На 31 декабря 2022 года «Глории Джинс» принадлежали 675 магазинов более чем в 300 городах; в прошлом году компания открыла 70 точек, в том числе флагманский магазин на Тверской в Москве, где ранее располагался крупнейший в России магазин шведской сети H&M. В текущем году планируется открыть до 130 магазинов.