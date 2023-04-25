Как самоназванный экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сбежал в Норвегию

Бежавший в Норвегию в январе 2023 года Андрей Медведев, называющий себя бывшим командиром ЧВК «Вагнер», сегодня (25 апреля) предстанет перед судом за драку в баре Осло и сопротивление полиции.

Как говорится в обвинительном заключении, в ночь с 21 на 22 февраля Медведев, будучи пьяным, подрался с неназванным мужчиной возле одного из баров. За что был задержан, но оказал сопротивление.

«В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его [Медведева — прим. Ред.] из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников», — отмечается в постановлении об аресте.

Позже Медведеву предъявили обвинение по трем уголовным статьям.

Несмотря на многочисленные интервью зарубежным изданиям о желании начать новую жизнь и отказаться от криминального прошлого (ранее Медведев был судим), оказавшись в Норвегии экс-«вагнеровец» начал систематически нарушать закон. В середине марта его обвинили также в том, что он принес пневматический пистолет в бар. Все обвинения, кроме связанного с пистолетом, Медведев отрицает.

Однако если с поведением самоназванного экс-бойца ЧВК «Вагнер» все понятно и суд сам установит наказание, то куда более интересен вопрос того, а как Андрей Медведев вообще оказался в Норвегии? Было ли это сделано при помощи спецслужб России или же он воспользовался какими-то пробелами в российской границе? Разбираемся — в нашем материале.

Побег из России

Первое упоминание об Андрее Медведеве как о неком бойце ЧВК «Вагнер» появляется в сообщении основателя «Гулагу.Нет» Владимира Осечкина (признан в РФ иностранным агентом) 30 ноября 2022 года. Спустя две недели, 15 декабря, в своем Telegram-канале он выкладывает видеозапись с Медведевым, который на камеру рассказывает о том, как он принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», а также о своем побеге из зоны боевых действий и «оркестра».

«Экс-командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда НВФ «ЧВК Вагнер» Андрей Медведев задержан в Московской области. Мы располагаем информацией о том, что сотрудники МВД прямо сейчас по заданию куратора из отдела М УФСБ Мск и МО оформляют его задержание под другими ФИО и передачу СБ ЧВК "Вагнер"», — утверждается в публикации.

Однако данная информация не находит подтверждения. Ведь после данного сообщения Медведев пропадает как физически, так и из информационного пространства. И вот уже 15 января Осечкин сообщает, что экс-«вагнеровец» сбежал из России в Норвегию при его помощи.

Очевидно, что информация о задержании была призвана отвлечь внимание от подготовки к операции незаконному пересечению границы, которое произошло в ночь на 13 января.

Незаконное пересечение границы

Граница России с Норвегией относительно небольшая, однако по признанию норвежских экспертов, погранслужба ФСБ РФ уделяет этой территории особое внимание.

С российской стороны границы установлено несколько заборов, камеры слежения (в том числе позволяющие вести съемку ночью), датчики движения и большое количество сотрудников самой погранслужбы. Также утверждается, что на территории развернута система контроля за мобильными телефонами людей, не проживающих в этой местности.

С норвежской стороны ситуация иная, однако сложность незаконного пересечения границы это не отменяет.

Первой проблемой на пути к приграничной территории, в частности городу Никель, рядом с которым Медведев и бежал в Норвегию, является система КПП. По признанию экс-«вагнеровца», пробраться на охраняемую зону ему помог часовой.

«Мужчина выписал мне пропуск. Он нашел паспорт с фотографией кого-то, кто был похож на меня. Мы прибыли на контрольно-пропускной пункт, и они попросили документы. Я показал паспорт. Они не стали задавать вопросов, и мы въехали», — говорил Медведев в интервью.

Предположительно, часовой был завербован Владимиром Осечкиным, раз он говорил о помощи в преодолении границы. Получается, что иностранный агент с легкостью договорился о необходимости пропустить в особо охраняемую зону подозрительного человека, которого еще и, как известно, на тот момент разыскивали правоохранительные органы.

Далее из рассказала Медведева становится понятно, что до границы с Норвегией его также доставили «помощники Осечкина». Не исключено, что это могли быть лица, связанные со спецслужбами или военные, также дислоцированные в этом районе.

На фото: Медведев показывает участок на карте, где незаконно пересекал границу

«Я был подготовлен, был одет в белую камуфляжную одежду. Когда я вышел из машины, то направился по дороге к первому пограничному забору, до которого было порядка десяти метров. Поблизости также находились два датчика движения. Они были установлены между первым и вторым забором. Я перелез через оба забора, затем вышел на небольшую поляну и дальше побежал к реке [Паз — прим. Ред.]», — описывает свой побег Медведев.

Дальше Медведев вышел на лед, но тогда с российской стороны он услышал лай собак и увидел вдалеке людей, идущих в его сторону.

Перебегая по льду реки границу экс-«вагнеровец» успел сообщить по телефону о побеге, дойдя до норвежской территории. Использование Медведевым мобильника вызывает некоторое недоумение, поскольку если названная норвежскими экспертами система спецслужб РФ по контролю действительно развернута в этой зоне, они прекрасно знали о его расположении и возможных планах.

Также вызывает большой вопрос, почему пограничники РФ не пустились в погоню за нарушителем. Медведев утверждает, что по нему несколько раз выстрелили. Однако норвежский пограничный комиссар Йенс-Арне Хейлунд заявил, что никаких выстрелов они не фиксировали.

На норвежской территории Медведев дошел до ближайшего дома, где сообщил местной жительницы что он прибежал из России, она вызывала полицию, которая впоследствии его и задержала.

Уже оказавшись в миграционном центре Андрей Медведев попросил политического убежища и начал раздавать «сенсационные и откровенные» интервью о своей работе в ЧВК «Вагнер», о якобы преступлениях «вагнеровцев» как в отношении мирных жителей Украины, так и своих сослуживцев. Однако какого-то подтверждения, как утверждает Reuters, его слова не находили.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в свою очередь отмечал, что Медведев представляет опасность для общества.

«Он должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — отмечалось в заявлении предпринимателя, опубликованном пресс-службой 16 января.

Кто помогал бежать

Незаконное пересечение границы Андреем Медведевым обращает внимание на работу местных сотрудников погранслужбы. Если это не прямое сотрудничество отдельных лиц с иностранным агентом Осечкиным, то на поверхности лежит факт халатного отношения к выполнению задач в особо охраняемой зоне.

Найти официальных комментариев от пограничников по данному инциденту не получилось. Были ли сделаны выводы из ситуации или проводилось ли внутреннее расследование — не понятно.

Нельзя исключать и наличие на территории лиц, завербованных западными спецслужбами, которые по-прежнему находятся в РФ.

Поэтому возникает вопрос, а могут ли аналогичным образом сбежать из России какие-то преступники, террористы или иные лица, представляющие угрозу для страны.