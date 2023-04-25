Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» «Вечер серенад»

Легендарный оркестр представит необычную программу «Вечер серенад», состоящую из произведений Чайковского, Бруха и Дворжака. Зрителей ждут легкость и умиротворение весеннего вечера, расслабленная атмосфера спокойствия и безмятежности, музыка радости, пронизанная романтическим волнением. За дирижерским пультом – дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

Мелодии серенады (букв. «ясный вечер») всегда наполнены чувствами – грустью, нежностью, теплотой и душевностью. Классические серенады всегда воспевают красоту, любовь и счастье, поэтому часто исполняются праздничными вечерами под открытым небом. Серенада для струнного оркестра до мажор Петра Ильича Чайковского – своеобразное музыкальное поклонение Моцарту. Первая часть серенады – «это намеренное подражание его манере», как признавался сам композитор. Эту музыку Чайковского, отличающуюся особой образностью и эмоциональностью, часто использовали выдающиеся артисты балета – Михаил Фокин, Джордж Баланчин и Борис Эйфман. Элегантная Серенада для струнных ми мажор Антонина Дворжака была написана композитором всего за 12 дней, что не помешало стать ей одним из самых популярных оркестровых произведений. Легкая меланхолия и изысканная утонченность очаровывает слушателей, настраивая каждого на романтический лад, ведь неслучайно композитор написал это сочинение сразу после женитьбы на своей возлюбленной. Серенада на шведские мелодии для струнного оркестра Макса Бруха - очередное свидетельство любви немецкого композитора к народной музыке, которую он считал источником истинной мелодики и вдохновения.

«Виртуозы Москвы» — один из лучших камерных оркестров мира. Это единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства - концерты оркестра с триумфом проходят в европейских странах, а также в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.