Компания «ФосАгро» нарастила поставки в Индию более чем в пять раз

Ведущий российский производитель минеральных удобрений — «ФосАгро» — в 2022 году увеличил поставки агрохимической продукции в Индию в пять раз.

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Об этом сообщает пресс-служба холдинга. Отмечается, что объемы продаж компании по итогам прошлого года выросли на 6,4% и превысили 11 млн т, что стало самым внушительным показателем за всю историю предприятия.

«В условиях внешних ограничений компания смогла оперативно переориентировать экспортные потоки, увеличив поставки на рынки развивающихся стран. Так, объем поставок агрохимической продукции "ФосАгро" в Индию в 2022 году увеличился более чем в 5 раз и достиг 2,7 млн тонн», — указывается в сообщении.

Компания также отмечает, что является крупнейшим российским экспортером удобрений в страны Африки, ее поставки на континент выросли на четверть, составив 0,5 млн т.

По словам главы холдинга Михаила Рыбникова, в первом квартале года «ФосАгро» нарастила производство агрохимической продукции на 6,1% год к году. Уточняется, что рост производства азотных удобрений составил 7,3%, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов — 5,8%.

«Кроме того, на 5% увеличен выпуск фторида алюминия, попутной продукции из фторсодержащего фосфатного сырья, которая отправляется металлургам в качестве компонента для производства алюминия», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в начале года в Череповце заработал модернизированный цех фтористого алюминия, что позволило локализовать в России производство фторида алюминия на 70% от существующей в стране потребности и внесло важный вклад в задачу импортозамещения.

«ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. В 2022 году группа нарастила чистую прибыль по МСФО на 42%, до 184,7 млрд руб., выручка увеличилась на 35,4% и составила 569,5 млрд руб.