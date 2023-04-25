Критерии и особенности выбора строительных подъемников

Производители предлагают обширный ассортимент разнообразных моделей строительных подъемников. Чтобы не ошибиться с выбором, следует исходить из поставленной задачи.

Разновидности строительных подъемников

Все существующие строительные подъемники подразделяются по наличию крепления системы на два класса: фиксируемые и свободностоящие. Кроме того, они классифицируются на мачтовые и ножничные. В обоих вариантах платформа располагается на раздвижном механизме. По наименованию можно судить о способе фиксации элементов этого устройства. В мачтовых подъемных устройствах платформа может располагаться сбоку, тогда как у ножничных моделей она находится наверху. Подъемник строительный также классифицируется на следующие разновидности:

стреловые;

подвесные;

лифтовые.

К отдельной категории относят скиповые модели – мачтовые подъемники, оснащенные ковшами. Стационарная подъемная техника нуждается в использовании транспортных средств для передвижения. Она отличается большой грузоподъемностью и крупными габаритами. Компактные модели бывают самоходными либо прицепными.

По виду привода выделяют следующие типы подъемников:

гидравлические;

механические;

электрические;

комбинированные.

С помощью этой техники перемещают грузы либо людей. Нужно иметь в виду, что оборудование, предназначенное для подъема грузов, технически или в соответствии с требованиями нормативной документации не может применяться для перемещения людей.

Ключевые характеристики

Помимо предназначения при подборе строительных подъемников надо учитывать их габариты и грузоподъемность, которая варьируется в пределах от 250 до 1050 килограммов . Кроме того, в число важнейших критериев выбора этой техники входят:

предельная высота подъема;

скорость перемещения платформы;

допустимые условия использования.