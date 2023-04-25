Критерии и особенности выбора строительных подъемников

Производители предлагают обширный ассортимент разнообразных моделей строительных подъемников. Чтобы не ошибиться с выбором, следует исходить из поставленной задачи.
Разновидности строительных подъемников
Все существующие строительные подъемники подразделяются по наличию крепления системы на два класса: фиксируемые и свободностоящие. Кроме того, они классифицируются на мачтовые и ножничные. В обоих вариантах платформа располагается на раздвижном механизме. По наименованию можно судить о способе фиксации элементов этого устройства. В мачтовых подъемных устройствах платформа может располагаться сбоку, тогда как у ножничных моделей она находится наверху. Подъемник строительный также классифицируется на следующие разновидности:
- стреловые;
- подвесные;
- лифтовые.
К отдельной категории относят скиповые модели – мачтовые подъемники, оснащенные ковшами. Стационарная подъемная техника нуждается в использовании транспортных средств для передвижения. Она отличается большой грузоподъемностью и крупными габаритами. Компактные модели бывают самоходными либо прицепными.
По виду привода выделяют следующие типы подъемников:
- гидравлические;
- механические;
- электрические;
- комбинированные.
С помощью этой техники перемещают грузы либо людей. Нужно иметь в виду, что оборудование, предназначенное для подъема грузов, технически или в соответствии с требованиями нормативной документации не может применяться для перемещения людей.
Ключевые характеристики
Помимо предназначения при подборе строительных подъемников надо учитывать их габариты и грузоподъемность, которая варьируется в пределах от 250 до
- предельная высота подъема;
- скорость перемещения платформы;
- допустимые условия использования.
Перед приобретением или арендой строительных подъемников надо выяснить, при какой температуре и влажности воздуха допускается их эксплуатировать. Подходящие размеры подъемника устанавливаются в соответствии с целями реализуемого от проекта. Большая часть задач может быть решена при помощи моделей, оснащенных платформой размерами 0,8 на