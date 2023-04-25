Москва изучит предложения генсека ООН по реализации зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем проинформировал, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

«Антониу Гутерриш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами — американцами, Евросоюзом, Великобританией — на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений», — цитирует «Интерфакс» главу МИД.

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По словам Лаврова, генсек ООН рассказал о предпринимаемых им усилиях по реализации российской части сделки. «Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутерришу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации», — сказал министр.

В заявлении главы ООН по итогам встречи с главой российской дипломатии указывается, что Гутерриш передал Сергею Лаврову письмо на имя президента РФ Владимира Путина. В нем содержатся «предложения по совершенствованию, продлению и расширению сделки, с учетом позиций, недавно выраженной сторонами, и рисков, с которыми сталкивается глобальная продовольственная безопасность». Аналогичные письма направлены Киеву и Анкаре, отмечается в сообщении.

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«Генеральный секретарь также принял к сведению обеспокоенность, выраженную РФ по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Он представил подробный отчет об уже достигнутом в этом направлении прогрессе и подтвердил готовность Организации продолжать работу по решению остающихся проблем», — говорится в заявлении.

В Министерстве обороны РФ между тем отметили, что попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки. «Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая», — заявило накануне российское оборонное ведомство. В министерстве указали на то, что 23 марта и 24 апреля «в нарушение данных гарантий» Украиной были предприняты очередные атаки на базу Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма безэкипажными катерами, анализ маршрута движения которых показал, что они были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации зерновой инициативы. «Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины», — подчеркивается в сообщении Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию сделки после атаки украинских беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора», в октябре прошлого года. «Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено», — отметили в Минобороны.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Подписаны два документа — по формированию коридора для вывоза зерна из украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию ограничений в отношении поставок продовольствия и удобрений из РФ. В ноябре действие сделки продлили на 120 дней, 18 марта — еще на 60.