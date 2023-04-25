Медведев предупредил Европу о последствиях появления «четвёртого рейха»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание» предупредил Европу о тяжёлых последствиях появления на базе ФРГ и её сателлитов «четвёртого рейха».

По мнению политика, это обернётся новой общеевропейской войной, передаёт РИА Новости.

«Сегодня можно представить и создание даже Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов, – подчеркнул он. – После чего, как показывает исторический опыт, европейский выбор выходит на накатанную дорогу: вперёд к новой европейской войне».

При этом Медведев считает, позиция властей Франции, имеющих собственное мнение и иногда даже «подхамливающих» своему «верхнему патрону» США, может стать катализатором войны между Францией и этим «четвёртым рейхом».

«Вооруженные стычки, новые локальные войны, перерастающие в обширный конфликт. А дальше - новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза, на мой взгляд, она реально существует», – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Медведева, если Запад перестанет содержать Украину, то это страна прекратит своё существование, так как она никому не нужна.

