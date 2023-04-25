Минобороны сообщило новые данные о ходе спецоперации на Украине

На брифинге 25 апреля Минобороны РФ сообщило новые данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативной информации, которую озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжили уничтожать противника в западной части Артёмовска (украинское название Бахмут). ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ оказывали непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекают попытки противника перебросить резервы.

Ударами артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР). В интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артёмовск авиацией совершено 9 самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. Потери противника на данном направлении составили до 360 украинских боевиков и наёмников, 8 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 7 боевых машин пехоты, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Селидово (ДНР) уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 124 районах.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, тяжёлых огнемётных систем и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Павловки (ДНР), Каменского и Новоданиловки (Запорожская область). Уничтожено свыше 120 украинских боевиков и наёмников, 9 автомобилей, 2 гаубицы (Д-20 и «Мста-Б»), боевая бронированная машина и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Синьковка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Орлянское, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия 4-х украинских ДРГ. В районе населённого пункта Терновая (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и пикап.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и артиллерийская система М777 производства США.

Российские системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Неждановка (Харьковская область), Куземовка, Тополи, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Кирилловка, Торское (ДНР), Новоукраинское, Басань, Любимовка (Запорожская область) и Князе-Григорьевка (Херсонская область).

Всего за время СВО российские силы уничтожили 411 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 849 БПЛА, 415 ЗРК, 8 849 танков и других боевых бронированных машин, 1 094 боевые машины РСЗО, 4 655 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 762 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 апреля Конашенков сообщил о боях в западных районах Артёмовска. При этом на Донецком направлении российские силы уничтожили за сутки более 280-ти украинских военнослужащих и наёмников, 11 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.