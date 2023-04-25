Налоговая сжалобится в упрощенном порядке

В Госдуму правительством внесен законопроект № 343435-8, о котором СМИ писали прежде всего в связи с нормой, обязывающий компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с доходов работников, уехавших за рубеж. Вообще это большой, комплексный законопроект, заслуживающий соответствующего анализа. Но мы сегодня пишем про один, но важный его аспект, упомянув также еще об одном.

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Статью 140 Налогового кодекса предложено дополнить статьей 140 (1) «Особенности рассмотрения жалобы в упрощенном порядке». Она предусматривает введение, при желании налогоплательщика, упрощенной процедуры рассмотрения жалоб на действие и бездействие налоговых органов (кроме оспаривания результатов налоговой проверки). На рассмотрение жалобы отводится семь дней.

«Упрощения» вводятся для жалоб, направленных «в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика».

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У предлагаемой новации есть свои особенности. Сразу обращает на себя внимание то, что в упрощенном порядке рассматривать жалобу будет тот самый налоговый орган, чьи акты (ненормативного характера, действия и бездействие) опротестовываются.

Казалось бы, такой порядок во многом нивелирует возможность справедливого подхода. Но эта опасность авторами законопроекта, по-видимому, предусмотрена. По результатам рассмотрения налоговый орган может либо полностью или частично удовлетворить жалобу — или передать на рассмотрение выше. То есть, просто отказать, насколько можно понять, он будет не вправе.

Есть в законопроекте и другие положения, уже не касающиеся упрощений.

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Он расширяет инструментарий ФНС и ее управлений при рассмотрении жалоб налогоплательщиков в стандартном порядке. Подача таких жалоб является обязательной стадией перед обращением в суд.

Сейчас вышестоящий налоговый орган по итогам рассмотрения жалобы может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям — при полной или частичной отмене решений инспекций — назначать «дополнительные мероприятия налогового контроля», то есть не ставить точку в досудебном разбирательстве.

Будучи внесен правительством, данный законопроект, вызвав, вероятно, дискусии по тем или иным другим своим положениям, в этой части, скорее всего, не претерпит в процессе рассмотрения серьезных изменений.

Несколько небольших секретов

Данный законопроект ускорит процедуру рассмотрения жалоб на действия и бездействия налоговых органов, полагает управляющий партнер SoNa Private Consulting, налоговый эксперт Наринэ Беглярова. По ее словам, это позволит налогоплательщикам быстрее и эффективнее защищать свои права, так как рассмотрение жалоб будет проходить без больших «очередей». Это также может привести к увеличению доверия налогоплательщиков к налоговым органам и снижению количества споров между ними.

Однако, напоминает эксперт, необходимо учитывать, что данный порядок не распространяется на оспаривание результатов налоговой проверки. Здесь, как и раньше, надо будет сначала жаловаться в вышестоящий орган управления ФНС, а затем подавать в суд. Еще надо учесть, что данные изменения могут привести к увеличению количества жалоб и проверок.

«Подчеркну, после получения жалобы налоговый орган сможет провести дополнительные мероприятия, чтобы убедиться в правомерности претензий. В целом, данный законопроект должен ускорить процедуру рассмотрения жалоб на действия и бездействия налоговых органов», – говорит Наринэ Беглярова.

«Не секрет, что налоговые органы ошибаются, – признает, в свою очередь, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. – И происходит это достаточно часто. Налогоплательщикам такие ошибки могут обойтись достаточно дорого. В некоторых случаях жалобы граждан даже не рассматриваются сотрудниками налоговых инспекций в должной мере. Им просто предлагают обращаться в суд. Но хочется напомнить, что это очень непростая и длительная процедура. Без специальных знаний во многих случаях не обойтись».

В этом случае, отмечает юрист, налогоплательщикам приходится либо привлекать юриста, который тоже стоит денег, либо постигать азы юридической грамотности самостоятельно, что занимает очень много времени. Поэтому то, что налоговые органы должны будут обязательно рассмотреть жалобу во внесудебном порядке, а также имеют право назначить дополнительные мероприятия налогового контроля, несомненно, положительно для налогоплательщиков, уверен он.

Скорее всего, предполагает Петр Гусятников, эти поправки внесены для того, чтобы разгрузить суды, которые сейчас очень сильно перегружены, поэтому рассмотрение даже самого простого дела занимает минимум шесть месяцев.