Названа стоимость новейшего российского самолёта МС-21

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в госструктурах, его цена 3 млрд руб., что примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing.

«Стоимость нового МС-21 составит порядка 3 млрд руб., аналогичный Boeing стоит 5-6 млрд руб.», – заявил собеседник агентства.

Как ранее писал «Эксперт», в Перми начато серийное производство двигателей ПД-14. Об этом, в частности, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в госкорпорацию «Ростех». При этом к 2030 году компания планирует наладить выпуск в объёме 160 двигателей ежегодно.

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МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Самолёт, который ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок, создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров. При этом все машины будут оснащены только отечественным ПД-14. До 2030 года заказчикам планируется поставить более 270 самолётов МС-21.

