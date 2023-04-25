Европа отвергла российскую нефть, но что-то пошло не так

Нефтепереработчикам из Европы не позавидуешь. Только-только они нашли замеру российской нефти, на которой они работали до 24 февраля 2022 года и от которой отказалась Европа в прошлом году, в Ираке в виде нефти марки Basra, как возникли проблемы с ее поставками. Проблем явно добавит решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в общей сложности на 1,6 млн бар./д.

Сейчас поставки российской нефти в Европу сократились более чем на миллион баррелей в день. В марте Евросоюз импортировал 95 тыс. баррелей российской нефти марки Urals в день. Для сравнения: в феврале прошлого года поставки российской нефти в Европу составляли 1,2 млн бар./д. Вся российская нефть сейчас поступает в Евросоюз через Болгарию, которой Брюссель разрешил в обход европейских санкций покупать у России нефть, поставляемую по морю.

В первые три месяца этого года Евросоюз, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), увеличил импорт нефти и из других источников: Норвегии, Анголы, США и других стран бассейна Атлантического океана.

Иракская нефть является, пожалуй, самой удачной заменой российской нефти по плотности и содержанию серы. Однако, кроме Европы, на ней работают и многие азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Причем, в случае с иракской нефтью конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями в отличие от прошлогодней истории с газом вполне может закончиться в пользу Азии.

«Рынок ждет жесткая конкуренция (по нефти) между Европой и Азией,- объясняют в аналитической записке для клиентов Energy Aspects Ltd. Амрита Сен и Кристофер Хейнс.- Причем, у Азии есть все шансы выйти из этой конкурентной борьбы победителями».

После 24 февраля 2022 г. Европа заменила, по данным Energy Aspects, как минимум четверть российской нефти нефтью с Ближнего Востока и, в первую очередь, из Ирака (до полумиллиона баррелей в день), поставлявшейся через турецкий нефтеналивной порт Джейхан на Средиземном море. Однако сейчас с этой нефтью возникли серьезные проблемы. В марте европейцы получали 169 тыс. бар./д., но сейчас поставки остановлены из-за разногласий, связанных с платежами.

Снижение добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, которое начинается с 1 мая и продлится до конца года, еще больше осложняет ситуацию на рынке среднекислой нефти, потому что ближневосточные переработчики тоже активно используют ее для наращивания производства топлива на своих НПЗ.

