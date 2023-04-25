Орешкин дал совет, как нарастить объемы производства в условиях дефицита кадров

Российская экономика вышла на позитивную траекторию, уровни деловой уверенности бизнеса бьют рекорды, а безработица в стране еще никогда не была такой низкой, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». При этом он отметил, что низкая безработица хороша для людей, но не для экономики, и перечислил, что можно сделать предприятиям в условиях дефицита кадров.

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«Мы поговорили о рынке труда, об очень низкой безработице. Это хорошо для работников, но это является ограничивающим фактором для развития предприятий, для увеличения выпуска. Потому что сейчас найти дополнительные кадры, дополнительных работников себе очень проблематично. Поэтому повышение эффективности производств, бережливое производство — это оптимизация процессов и процедур, автоматизация, роботизация отдельных производственных процессов — все это важно для того, чтобы наращивать объемы производства в условиях низкой безработицы», — заявил Орешкин.

Помощник президента РФ также спрогнозировал, что ВВП по итогам года вырастет на 1-2%, кроме того, ожидается «очень серьезный рост заработных плат». По итогам апреля он должен составить, по его словам, около 10% от уровня прошлого года.

