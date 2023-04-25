Под брендом «Трасса»: чистая прибыль «Евротранса» выросла втрое

Консолидированная чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших независимых топливных операторов России, АО «Евротранс» (бренд «Трасса»), по итогам прошлого года составила 1,7 млрд рублей, что втрое выше показателя 2021 года (0,555 млрд рублей). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Консолидированная выручка АО "ЕвроТранс" за 12 месяцев 2022 года выросла на 26,5% по сравнению с прошлым годом и составила 61,9 млрд рублей, что на 16% выше уровня ожиданий. Консолидированный показатель EBITDA по итогам 2022 года продемонстрировал двукратный рост год к году и составил 6,5 млрд рублей, что более чем на 6% лучше прогнозного показателя», — добавили в компании.

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО содержала также заключение независимого аудитора ООО «Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант». Согласно этому заключению, фактические показатели компании оказались лучше прогнозных в основном благодаря повышению уровня узнаваемости бренда.

«Евротранс» управляет сетью автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Подмосковье под брендом «Трасса» (54 АЗК в 2022 году). Компания осуществляет оптовую и розничную продажу топлива, продает стеклоомывающую жидкость собственного производства, а также проектирует и строит АЗК.

