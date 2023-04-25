Под Ногинском обнаружили третий за двое суток упавший БПЛА

Третий за два дня упавший беспилотник обнаружили утром 25 апреля на территории Богородского городского округа Московской области.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, по словам которого при падении дрон получил незначительные повреждения. Согласно предварительной информации, взрывчатка на борту машины отсутствовала.

Агентство уточняет, что найденный 23 апреля возле Ногинска и отправленный на экспертизу дрон производства США весом около 100 кг, предварительно, не нес на борту боеприпасы. Накануне агентство ТАСС сообщало, что беспилотник, упавший возсле СНТ «Заря», был начинен взрывчаткой.

Позже в этом же районе нашли обломки второго дрона, его забрали для установления места запуска и принадлежности. По предварительным данным, взрывчатки на борту этого БПЛА также не было.